Минобороны РФ назначило награду за первый сбитый истребитель F-15

Компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый самолет F-16
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ВС РФ получат награду за сбитые F-16 Фото:
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Российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, выплатят 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16», — приводит Минобороны слова Потанина, передает РИА Новости. Он объяснил, что награда за подбитый F-15 составит 15 миллионов рублей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом, сообщает «Национальная служба новостей». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что поставки F-16 никак не повлияют на ход специальной военной операции, писал 360.ru.

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Российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, выплатят 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин. «Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16», — приводит Минобороны слова Потанина, передает РИА Новости. Он объяснил, что награда за подбитый F-15 составит 15 миллионов рублей. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом, сообщает «Национальная служба новостей». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что поставки F-16 никак не повлияют на ход специальной военной операции, писал 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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