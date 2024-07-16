Минобороны РФ назначило награду за первый сбитый истребитель F-15

Компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый самолет F-16

16 июля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

ВС РФ получат награду за сбитые F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, выплатят 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин. «Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16», — приводит Минобороны слова Потанина, передает РИА Новости. Он объяснил, что награда за подбитый F-15 составит 15 миллионов рублей. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом, сообщает «Национальная служба новостей». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что поставки F-16 никак не повлияют на ход специальной военной операции, писал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, выплатят 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин. «Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16», — приводит Минобороны слова Потанина, передает РИА Новости. Он объяснил, что награда за подбитый F-15 составит 15 миллионов рублей. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом, сообщает «Национальная служба новостей». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что поставки F-16 никак не повлияют на ход специальной военной операции, писал 360.ru.