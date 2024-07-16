За сбитой самокатчиками пенсионеркой следит глава свердловского минздрава

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил главу свердловского минздрава Андрея Карлова взять на личный контроль лечение 78-летней петербурженки, которую сбили два парня на самокате. Об этом рассказал мэр в своем telegram-канале.
«Чтобы сгладить негатив, я связался с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение петербурженки на личный контроль. Надеюсь, что требуемая операция пройдет успешно. Также к решению возникших у туристки проблем подключился мой заместитель, курирующий развитие туризма. Ему поручено оказать всемерную помощь пострадавшей», — написал Орлов.
По его словам, поисками самокатчиков занимаются правоохранительные органы и сервис кикшеринга. «Надеюсь, что хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов», — отметил мэр.
Подростки на самокате сбили пенсионерку 15 июля на углу улиц Ленина — Московская. Врачи диагностировали перелом бедра и доставили пострадавшую в 36-ю горбольницу. Виновники аварии скрылись с места происшествия.
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