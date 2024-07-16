За сбитой самокатчиками пенсионеркой следит глава свердловского минздрава

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, орлов алексей, карлов андрей
Орлов (слева) попросил Карлова (справа) проконтролировать лечение пострадавшей Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил главу свердловского минздрава Андрея Карлова взять на личный контроль лечение 78-летней петербурженки, которую сбили два парня на самокате. Об этом рассказал мэр в своем telegram-канале.

«Чтобы сгладить негатив, я связался с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение петербурженки на личный контроль. Надеюсь, что требуемая операция пройдет успешно. Также к решению возникших у туристки проблем подключился мой заместитель, курирующий развитие туризма. Ему поручено оказать всемерную помощь пострадавшей», — написал Орлов.

По его словам, поисками самокатчиков занимаются правоохранительные органы и сервис кикшеринга. «Надеюсь, что хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов», — отметил мэр.

Подростки на самокате сбили пенсионерку 15 июля на углу улиц Ленина — Московская. Врачи диагностировали перелом бедра и доставили пострадавшую в 36-ю горбольницу. Виновники аварии скрылись с места происшествия.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил главу свердловского минздрава Андрея Карлова взять на личный контроль лечение 78-летней петербурженки, которую сбили два парня на самокате. Об этом рассказал мэр в своем telegram-канале. «Чтобы сгладить негатив, я связался с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и попросил взять лечение петербурженки на личный контроль. Надеюсь, что требуемая операция пройдет успешно. Также к решению возникших у туристки проблем подключился мой заместитель, курирующий развитие туризма. Ему поручено оказать всемерную помощь пострадавшей», — написал Орлов. По его словам, поисками самокатчиков занимаются правоохранительные органы и сервис кикшеринга. «Надеюсь, что хамы будут найдены. Мы продолжим работу с сервисами по прокату, чтобы обезопасить пешеходов», — отметил мэр. Подростки на самокате сбили пенсионерку 15 июля на углу улиц Ленина — Московская. Врачи диагностировали перелом бедра и доставили пострадавшую в 36-ю горбольницу. Виновники аварии скрылись с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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