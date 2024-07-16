Зарезавший жену челябинец попытался покончить с собой

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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Мужчина выжил и должен будет предстать перед судом Фото:

Житель Рощино (Челябинская область) после того, как зарезал жену, попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в следственном органе. По его словам, совершить задуманное у мужчины не получилось, и он пошел в полицию.

«Мужчина зарезал жену в ходе ссоры. После он попытался наложить на себя руки. Но поняв, что не получилось, обратился с чистосердечным признанием в полицию», — рассказал источник.

По данным URA.RU, конфликт между супругами произошел на фоне ревности. По итогу все закончилось поножовщиной. Женщина скончалась на месте.

Суд 16 июля избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в СИЗО он пробудет минимум два месяца.

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Житель Рощино (Челябинская область) после того, как зарезал жену, попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в следственном органе. По его словам, совершить задуманное у мужчины не получилось, и он пошел в полицию. «Мужчина зарезал жену в ходе ссоры. После он попытался наложить на себя руки. Но поняв, что не получилось, обратился с чистосердечным признанием в полицию», — рассказал источник. По данным URA.RU, конфликт между супругами произошел на фоне ревности. По итогу все закончилось поножовщиной. Женщина скончалась на месте. Суд 16 июля избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в СИЗО он пробудет минимум два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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