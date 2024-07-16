Зарезавший жену челябинец попытался покончить с собой

16 июля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Мужчина выжил и должен будет предстать перед судом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Рощино (Челябинская область) после того, как зарезал жену, попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в следственном органе. По его словам, совершить задуманное у мужчины не получилось, и он пошел в полицию. «Мужчина зарезал жену в ходе ссоры. После он попытался наложить на себя руки. Но поняв, что не получилось, обратился с чистосердечным признанием в полицию», — рассказал источник. По данным URA.RU, конфликт между супругами произошел на фоне ревности. По итогу все закончилось поножовщиной. Женщина скончалась на месте. Суд 16 июля избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в СИЗО он пробудет минимум два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Рощино (Челябинская область) после того, как зарезал жену, попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в следственном органе. По его словам, совершить задуманное у мужчины не получилось, и он пошел в полицию. «Мужчина зарезал жену в ходе ссоры. После он попытался наложить на себя руки. Но поняв, что не получилось, обратился с чистосердечным признанием в полицию», — рассказал источник. По данным URA.RU, конфликт между супругами произошел на фоне ревности. По итогу все закончилось поножовщиной. Женщина скончалась на месте. Суд 16 июля избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в СИЗО он пробудет минимум два месяца.