Зарезавший жену челябинец попытался покончить с собой

Житель Рощино (Челябинская область) после того, как зарезал жену, попытался покончить с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в следственном органе. По его словам, совершить задуманное у мужчины не получилось, и он пошел в полицию.
«Мужчина зарезал жену в ходе ссоры. После он попытался наложить на себя руки. Но поняв, что не получилось, обратился с чистосердечным признанием в полицию», — рассказал источник.
По данным URA.RU, конфликт между супругами произошел на фоне ревности. По итогу все закончилось поножовщиной. Женщина скончалась на месте.
Суд 16 июля избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в СИЗО он пробудет минимум два месяца.
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