Жителям ХМАО грозит тюремный срок до четырех лет или исправительные работы за сбор и продажу краснокнижных грибов. В окружной Красной книге числятся 38 видов грибов. Что они из себя представляют, в обзоре URA.RU.
В Красную книгу округа внесены грибы, большая часть которых относится к категории редких. Они встречаются на территории ХМАО в единичных экземплярах. Сбор и уничтожение краснокнижных грибов влечет уголовную ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Опенок чеканный
Гриб относится к категории уязвимых видов. Несколько групп плодовых тел обнаружили в Советском районе ХМАО. Опенок чеканный состоит из шляпки желтовато-коричневого цвета и ножки.
Фомитопсис лекарственный
Еще одним видом с сокращающейся численностью считается фомитопсис лекарственный. По-другому его называют лиственничной губкой. Внешне отличается копытообразной формой с шероховатой поверхностью. Растет на коре деревьев и обладает целебными свойствами. В единичных экземплярах гриб встречается в Березовском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах.
Гериций гребенчатый (ежовик)
Внешне редкий гриб отличается круглой грушевидной формой бежевого цвета. Для него характерны длинные свисающие «иглы». Растет в июле и августе на широколиственных деревьях. В ХМАО гериций гребенчатый несколько раз встречался в Сургутском и Ханты-Мансийском районах.
Саркодония пенообразная (спонгипеллис пенообразный)
Плодовое тело гриба растет в виде шляпки губчатой текстуры. Имеет кремовый цвет. Редко встречается в южной части ХМАО в долинах рек.
Энтолома темноокаймленная
К категории с неопределенным статусом относятся 7 наименований, среди которых — энтолома темноокаймленная. Плодовое тело состоит из шляпки темно-коричневого цвета и ножки. Шляпка отличается характерным бугорком. В ХМАО гриб замечали на болотных массивах в Сургутском районе и Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU сообщало, что в новое издание Красной книги ХМАО войдут два новых вида грибов. Также в нее войдут 180 наименований растений.
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