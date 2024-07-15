15 июля 2024

За сбор каких краснокнижных грибов в ХМАО грозит тюрьма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Красную книгу ХМАО внесены 38 видов грибов
В Красную книгу ХМАО внесены 38 видов грибов Фото:

Жителям ХМАО грозит тюремный срок до четырех лет или исправительные работы за сбор и продажу краснокнижных грибов. В окружной Красной книге числятся 38 видов грибов. Что они из себя представляют, в обзоре URA.RU.

В Красную книгу округа внесены грибы, большая часть которых относится к категории редких. Они встречаются на территории ХМАО в единичных экземплярах. Сбор и уничтожение краснокнижных грибов влечет уголовную ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Опенок чеканный

Гриб относится к категории уязвимых видов. Несколько групп плодовых тел обнаружили в Советском районе ХМАО. Опенок чеканный состоит из шляпки желтовато-коричневого цвета и ножки.

Опенок чеканный
Опенок чеканный
Фото:

Фомитопсис лекарственный

Еще одним видом с сокращающейся численностью считается фомитопсис лекарственный. По-другому его называют лиственничной губкой. Внешне отличается копытообразной формой с шероховатой поверхностью. Растет на коре деревьев и обладает целебными свойствами. В единичных экземплярах гриб встречается в Березовском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах.

Фомитопсис лекарственный
Фомитопсис лекарственный
Фото:

Гериций гребенчатый (ежовик)

Внешне редкий гриб отличается круглой грушевидной формой бежевого цвета. Для него характерны длинные свисающие «иглы». Растет в июле и августе на широколиственных деревьях. В ХМАО гериций гребенчатый несколько раз встречался в Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Гериций гребенчатый (ежовик)
Гериций гребенчатый (ежовик)
Фото:

Саркодония пенообразная (спонгипеллис пенообразный)

Плодовое тело гриба растет в виде шляпки губчатой текстуры. Имеет кремовый цвет. Редко встречается в южной части ХМАО в долинах рек.

Саркодония пенообразная (спонгипеллис пенообразный)
Саркодония пенообразная (спонгипеллис пенообразный)
Фото:

Энтолома темноокаймленная

К категории с неопределенным статусом относятся 7 наименований, среди которых — энтолома темноокаймленная. Плодовое тело состоит из шляпки темно-коричневого цвета и ножки. Шляпка отличается характерным бугорком. В ХМАО гриб замечали на болотных массивах в Сургутском районе и Ханты-Мансийске.

Энтолома темноокаймленная
Энтолома темноокаймленная
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в новое издание Красной книги ХМАО войдут два новых вида грибов. Также в нее войдут 180 наименований растений.

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Жителям ХМАО грозит тюремный срок до четырех лет или исправительные работы за сбор и продажу краснокнижных грибов. В окружной Красной книге числятся 38 видов грибов. Что они из себя представляют, в обзоре URA.RU. Опенок чеканный Гриб относится к категории уязвимых видов. Несколько групп плодовых тел обнаружили в Советском районе ХМАО. Опенок чеканный состоит из шляпки желтовато-коричневого цвета и ножки. Фомитопсис лекарственный Еще одним видом с сокращающейся численностью считается фомитопсис лекарственный. По-другому его называют лиственничной губкой. Внешне отличается копытообразной формой с шероховатой поверхностью. Растет на коре деревьев и обладает целебными свойствами. В единичных экземплярах гриб встречается в Березовском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Сургутском районах. Гериций гребенчатый (ежовик) Внешне редкий гриб отличается круглой грушевидной формой бежевого цвета. Для него характерны длинные свисающие «иглы». Растет в июле и августе на широколиственных деревьях. В ХМАО гериций гребенчатый несколько раз встречался в Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Саркодония пенообразная (спонгипеллис пенообразный) Плодовое тело гриба растет в виде шляпки губчатой текстуры. Имеет кремовый цвет. Редко встречается в южной части ХМАО в долинах рек. Энтолома темноокаймленная К категории с неопределенным статусом относятся 7 наименований, среди которых — энтолома темноокаймленная. Плодовое тело состоит из шляпки темно-коричневого цвета и ножки. Шляпка отличается характерным бугорком. В ХМАО гриб замечали на болотных массивах в Сургутском районе и Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU сообщало, что в новое издание Красной книги ХМАО войдут два новых вида грибов. Также в нее войдут 180 наименований растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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