15 июля 2024

Уралнедра отменили продажу месторождений в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО отменили аукционы по продаже месторождений нефти
В ХМАО отменили аукционы по продаже месторождений нефти Фото:

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) отменил проведение аукционов по шести месторождениям в ХМАО. Причиной отмены стало решение об изменении стартовой цены за лицензию и отсутствие заявок.

«Аукционы на участки недр „Помутский 1“, „Помутский 2“, „Помутский 3“, „Радомский“, „Северо-Октябрьский“ отменены в связи с изменением минимального размера разового платежа за пользование недрами. Торги за участок „Похорский 1“ в Кондинском районе не состоялись из-за отсутствия заявок», — сообщил URA.RU организатор торгов.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, предполагает, что причиной переоценки стоимости могли стать показатели мировых цен на нефть. «Стартовый размер разового платежа за пользование недрами определяют Минприроды и Роснедра. На него влияют не только размер и потенциал нефтегазового месторождения, но и актуальные цены на нефтяное сырье. Возможно, перерасчет потребовался из-за изменения этих показателей», — сообщил инсайдер URA.RU.

 Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают шесть нефтегазовых месторождений. В сумме начальная стоимость участков недр превышает 122 миллиона рублей.

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Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) отменил проведение аукционов по шести месторождениям в ХМАО. Причиной отмены стало решение об изменении стартовой цены за лицензию и отсутствие заявок. «Аукционы на участки недр „Помутский 1“, „Помутский 2“, „Помутский 3“, „Радомский“, „Северо-Октябрьский“ отменены в связи с изменением минимального размера разового платежа за пользование недрами. Торги за участок „Похорский 1“ в Кондинском районе не состоялись из-за отсутствия заявок», — сообщил URA.RU организатор торгов. Источник агентства, знакомый с ситуацией, предполагает, что причиной переоценки стоимости могли стать показатели мировых цен на нефть. «Стартовый размер разового платежа за пользование недрами определяют Минприроды и Роснедра. На него влияют не только размер и потенциал нефтегазового месторождения, но и актуальные цены на нефтяное сырье. Возможно, перерасчет потребовался из-за изменения этих показателей», — сообщил инсайдер URA.RU.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают шесть нефтегазовых месторождений. В сумме начальная стоимость участков недр превышает 122 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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