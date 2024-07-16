С бывшего челябинского вице-губернатора Косилова взыщут 110 миллионов рублей

Челябинский «Равис» взыскал с экс-гендиректора Косилова 110 миллионов рублей

16 июля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Андрей Косилов проиграл суд предприятию, которое возглавлял Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил ходатайство холдинга «Равис» по взысканию с экс-гендиректора компании, бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова 110 млн рублей в качестве убытков. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда. «Исковые требования удовлетворены. С Косилова Андрея Николаевича в пользу ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ взысканы денежные средства в сумме 110 274 003 рубля 58 копеек, в том числе убытки в сумме 81 395 120 рублей, упущенная выгода в сумме 28 878 883 рублей 58 копеек, а также 200 тысяч рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — сообщает пресс-служба суда. До мая 2010 года Косилов занимал пост первого вице-губернатора региона. После смены власти в области ушел в отставку и стал гендиректором «Рависа». Компания принадлежала ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. С 2022 года между Сербиновым и Косиловым начались конфликты. Косилова уволили с поста гендиректора «Рависа» и подали на него суд по взысканию убытков. Изначально «Равис» заявил иск к Косилову на 73,1 млн рублей, затем требования возросли до 110 млн рублей. Уже после начала судов Косилов продал акции «Рависа» ООО «Уральская Агропромышленная Группа» (Свердловская область). Эту сделку «Равис» оспаривает. Косилов суды с агрохолдингом не комментирует. На «Рависе» также от комментариев воздерживаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил ходатайство холдинга «Равис» по взысканию с экс-гендиректора компании, бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова 110 млн рублей в качестве убытков. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда. «Исковые требования удовлетворены. С Косилова Андрея Николаевича в пользу ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ взысканы денежные средства в сумме 110 274 003 рубля 58 копеек, в том числе убытки в сумме 81 395 120 рублей, упущенная выгода в сумме 28 878 883 рублей 58 копеек, а также 200 тысяч рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — сообщает пресс-служба суда. До мая 2010 года Косилов занимал пост первого вице-губернатора региона. После смены власти в области ушел в отставку и стал гендиректором «Рависа». Компания принадлежала ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. С 2022 года между Сербиновым и Косиловым начались конфликты. Косилова уволили с поста гендиректора «Рависа» и подали на него суд по взысканию убытков. Изначально «Равис» заявил иск к Косилову на 73,1 млн рублей, затем требования возросли до 110 млн рублей. Уже после начала судов Косилов продал акции «Рависа» ООО «Уральская Агропромышленная Группа» (Свердловская область). Эту сделку «Равис» оспаривает. Косилов суды с агрохолдингом не комментирует. На «Рависе» также от комментариев воздерживаются.