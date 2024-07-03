Челябинский «Равис» требует с экс-гендиректора Косилова 110 миллионов рублей

03 июля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

В агрохолдинге считают, что Косилов своей работой нанес «Равису» убытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к бывшему гендиректору Андрею Косилову с 92 млн до 110 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области. «ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“, обратилось в суд с заявлением к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков в размере 92 621 469 рублей 79 копеек. Истец заявил ходатайство об уточнении требований. Судом увеличение исковых требований до 110 274 003 рублей 58 копеек принято», — сообщается в документах суда. Следующее заседание состоится 12 июля. Изначально «Равис» заявил иск к Косилову на 73,1 млн рублей. Затем претензии выросли до 92,6 млн рублей. В агрохолдинге считают, что Косилов своей работой на посту гендиректора нанес компании убытки. С поста руководителя холдинга его уволили в июле 2022 года. Сам он это решение оспаривает и заявил URA.RU, что с претензиями в его адрес несогласен. Уже после того, как «Равис» и бывший гендиректор начали судиться друг с другом, Косилов продал ООО «Уральская Агропромышленная Группа» свою долю акций агрохолдинга. Теперь «Равис» через суд оспаривает эту сделку. В «Рависе» суды с Косиловым не комментируют. До мая 2010 года Косилов занимал пост первого вице-губернатора Челябинской области. Ушел в отставку после смены власти в регионе, возглавил «Равис». Компания принадлежала ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. В 2022 году между Сербиновым и Косиловым начались конфликты, что стало поводом для смены руководства холдинга и судебным спорам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский агрохолдинг «Равис» увеличил сумму исковых требований к бывшему гендиректору Андрею Косилову с 92 млн до 110 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области. «ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“, обратилось в суд с заявлением к Косилову Андрею Николаевичу о взыскании убытков в размере 92 621 469 рублей 79 копеек. Истец заявил ходатайство об уточнении требований. Судом увеличение исковых требований до 110 274 003 рублей 58 копеек принято», — сообщается в документах суда. Следующее заседание состоится 12 июля. Изначально «Равис» заявил иск к Косилову на 73,1 млн рублей. Затем претензии выросли до 92,6 млн рублей. В агрохолдинге считают, что Косилов своей работой на посту гендиректора нанес компании убытки. С поста руководителя холдинга его уволили в июле 2022 года. Сам он это решение оспаривает и заявил URA.RU, что с претензиями в его адрес несогласен. Уже после того, как «Равис» и бывший гендиректор начали судиться друг с другом, Косилов продал ООО «Уральская Агропромышленная Группа» свою долю акций агрохолдинга. Теперь «Равис» через суд оспаривает эту сделку. В «Рависе» суды с Косиловым не комментируют. До мая 2010 года Косилов занимал пост первого вице-губернатора Челябинской области. Ушел в отставку после смены власти в регионе, возглавил «Равис». Компания принадлежала ему и бывшему вице-губернатору Игорю Сербинову. В 2022 году между Сербиновым и Косиловым начались конфликты, что стало поводом для смены руководства холдинга и судебным спорам.