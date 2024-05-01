Почему поссорились бывшие челябинские вице-губернаторы

Войны за «Равис»: убийство первого директора и самый громкий бизнес-конфликт

02 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Копья бизнес-поединка враждующие стороны скрестили на полях «Рависа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнес-конфликт двух деловых экс-партнеров, бывших вице-губернаторов Андрея Косилова и Игоря Сербинова, стал одним из крупнейших в Челябинской области за последние полтора года. Их сотрудничество начиналось благополучно: бизнес агрохолдинга «Равис» успешно развивался на протяжении четверти столетия. Однако летом 2022 года Косилов, руководивший компанией 11 лет, неожиданно ушел со своего поста, а затем последовала серия судебных исков каждой из сторон друг к другу. О том, как создавался холдинг и как поссорились Сербинов и Косилов, читайте на URA.RU Агрохолдинг начинался со стрельбы и банкротства Впервые дороги Андрея Косилова и «Рависа» пересеклись в начале девяностых годов. Тогда шла избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы. Одним из кандидатов по Кыштымскому избирательному округу стал Михаил Лежнев. Он работал генеральным директором фирмы «Равис». Его консультантом уже пять лет как являлся бывший комсомольский лидер Косилов, постоянным местом работы которого к тому моменту чековый инвестиционный фонд «Атлант». Незадолго до голосования, 7 декабря 1995 года, прозвучали выстрелы. Лежнева убили. Косилов на пороге своего дома получил четыре пули, но выжил. Депутатом Госдумы по округу Лежнева стал будущий губернатор Петр Сумин, с которым у Косилова были давние деловые отношения. В начале 1990-х годов они вместе работали в областном совете депутатов: Сумин — председателем, Косилов — его помощником. Сотрудничество возобновилось: из «Атланта» Косилов ушел. Вскоре птицефабрика «Сосновская», созданная в далеком 1981 году, стала банкротом. К тому моменту власть в регионе уже находилась в руках команды Сумина, избранного на свою должность в 1996 году. Правительство региона вызвалось поддержать предприятие, приняв в августе 1997 года в госсобственность контрольный пакет акций ЗАО «Равис — птицефабрика Сосновская». В 1998 году было введено внешнее управление, причем управляющим стал Сергей Сергеев, которого называли родственником Косилова. Проект со стороны властей курировал глава правительства региона Владимир Уткин. Председателем совета директоров агробизнеса стал сам Косилов, также работавший заместителем главы области. Власть стала выделять на развитие агрохолдинга бюджетные средства. Губернатор Сумин любил демонстрировать успехи хозяйства. Например, в мае 2007 года посетил новую откормочную бойлерную площадку группы «Равис». Совет директоров агрохолдинга губернатор Петр Сумин в 1990-х годах поручил возглавить своему заместителю Андрею Косилову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как и Косилов, Игорь Сербинов пришел во власть из деловой среды. Карьеру начинал в «Магнитострое», затем был функционером двух челябинских банков — Челиндбанка и Промстройбанка. В правительстве успел поработать не только заместителем губернатора, но и два года затем — министром финансов. Являлся самым непубличным политиком: за шесть лет нахождения в госструктурах не дал ни одного интервью. В 2004 году возглавил совет директоров «Станкомаша», два года спустя вошел в совет директоров «Рависа». В апреле 2011 года был избран председателем совета директоров банка «Снежинский», который появился на месте Промстройбанка. В банке у Сербинова, согласно СБИС, около 31% акций. Через руки Сербинова успели пройти «Уралтрак» и индустриальный парк «Тракторозаводский», весной 2011 года проданные «Уралвагонзаводу». В частную собственность «Равис» переходил путем различных схем. В 2007 году выпущенные дополнительно акции поделили члены совета директоров Эдем Асанов (также родственник Косилова), Петр Подгорнов и гендиректор ЗАО Сергей Сергеев. Из коридоров власти Косилов зашел в куриный бизнес В апреле 2010 года губернатором региона стал Михаил Юревич, давний недруг Косилова. Их сложные взаимоотношения секретом не были. Обе стороны то и дело выступали в СМИ со взаимными обвинениями. Поводы были разными. Ссоры возникали как в предвыборной плоскости, так и в чисто хозяйственной. Косилов покинул место работы в правительстве, как только там сменился губернатор. В масс-медиа прошла серия материалов с обличительными выпадами против Косилова. Ряд из них был связан с историей перехода прав собственности в «Рависе». О том, что Косилов мог выступать бенефициаром холдинга, говорили и до его ухода из власти. Однако сразу же после увольнения из правительства участие экс-чиновника в жизни компании было формализовано. В 2011 году он стал гендиректором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». При Косилове-директоре «Равис» обзавелся новыми активами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2015 году агрохолдинг приобрел птицефабрику «Среднеуральская» (закрылась в 2021 году из-за тяжб по поводу экологии), год спустя на торгах — обанкротившийся племенной конный завод «Дубровский». Предприятие вошло в десятку крупнейших птицеводов России. У Косилова к тому моменту было 22,43% акций работавшего АО, у Сербинова — 28,12%. Оба бывших коллеги стали крупнейшими учредителями. При этом АО выступало материнской структурой ООО. Последний год, за который представлена отчетность, 2022-й. Из нее следует, что состав акционеров к этому времени не изменился. Хотя размер долей стал другим. Мажоритарными владельцами остались Сербинов (с долей в 31,24%), Косилов (41,66%), глава ЗАО Владислав Егоров (6,24%) и председатель правления «Снежинского» Федор Богданчиков (4,16%). Сербинов взялся за первую скрипку «Рависа» Все последние годы «Равис» в сознании обывателя прочно ассоциировался с фамилией Косилова. Он не гнушался сам выходить к потребителям, чтобы рассказать о преимуществах продукции холдинга. Рекламу с голосом экс-вице-губернатора можно было услышать по радио. На телеканалах Косилов в фартуке давал рецепты приготовления блюд из курятины птицефабрики. Руководитель настолько органично вписался в образ своего бизнеса, что громом средь ясного неба в июле 2022 года прозвучало известие о его отставке с поста гендиректора. Освободившуюся должность на себя примерил Андрей Ишмаметьев, занимавшийся до того финансами и материальными ресурсами «Рависа». Как заявлялось, бывший директор решил заняться поправкой своего здоровья. Спустя пять месяцев семья Косиловых выставила на продажу совхоз «Береговой» в Каслинском районе. Актив был продан, но след бизнес-семьи в нем сохранился из-за вспыхнувших споров с «Рависом». История агрохолдинга развернулась в судебной плоскости. Компания потребовала взыскать с Косилова убытки и недополученную прибыль в размере 73 млн рублей, затем увеличив сумму до 92,6 млн. На имущество бывшего руководителя в январе 2023 года был наложен арест, позже снятый. В тяжбе с «Береговым» «Равис» потребовал с него 57,8 млн рублей. Разбирательства возникли из-за масла. Совхоз в 2017—2022 годах должен был по заказу холдинга перерабатывать семена подсолнечника и рапса, а затем передавать масло и жмых, но продукты переработки поставили не полностью, а деньги либо сырье не вернули. Совхоз в рамках договора получил 600 тонн семян. Из семян подсолнечника «Береговой» должен был выжать масло, но сделал это, по утверждению истцов, не полностью Фото: Сергей Венявский © URA.RU На этом взаимные пикировки не закончились. «Береговой» подал встречные иски, «Равис» — добавил новых. Косилов через суд потребовал признать недействительным решение общего собрания АО, но суд проиграл. Бизнес-конфликт отразился на активах холдинга. Сербинов решил избавиться от непрофильных молочного и животноводческого направлений. В то же время Косилов стремился развивать группу как многопрофильную компанию. Пострадали коллективы хозяйств «Заря» и «Белоносово» в Сосновском и Еткульском районах. Перед людьми замаячила угроза остаться без работы и без денег. Третий не лишний Следующий поворот произошел в декабре 2023 года. Стало известно, что Косилов свою долю в «Рависе» продал, выручив предположительно 340,8 млн рублей. Покупателем выступила компания «УралАгроГруп» (УАГ), развивающая в Свердловской области птицефабрику «Рефтинская» и мясокомбинат в Курганской области. Сделку Косилов назвал выгодной для своего бывшего холдинга, а покупатель заявил, что направлял предложения о продаже всем остальным акционерам, но столкнулся в основном со стеной молчания. Очередные споры закрутились вокруг нового игрока. «Равис» попытался отменить сделку, посчитав ее притворной. УАГ, в свою очередь, потребовал через суд предоставить ему всю документацию общества — не только бухгалтерские отчеты, но и хозяйственные документы, решения акционеров. Также новому владельцу удалось наложить запрет на выборы совета директоров и членов ревизионной комиссии общества. Подобный итог работы холдинга челябинский экономист Сергей Гордеев посчитал закономерным. Группа, отметил собеседник URA.RU, создавалась в значительной степени административно, и экономическая целесообразность в этом процессе не всегда стояла на первом месте. Собственники из «УралАгроГруп» развивают в Свердловской области птицефабрику «Рефтинская» Фото: Илья Московец © URA.RU «Бизнес-конфликты в „Рависе“ являются тенью прошлого. Во времена Сумина была политика все отдать своим: что нужно и что — нет. Ядро холдинга сформировали. Насколько оно эффективно или является балластом, ответа нет. Можно сказать, что многие предпосылки конфликта были заложены еще в те времена во многом политизированными решениями. У проекта изначально была слабая структурированность», — уверен Гордеев. Ситуацию, считает эксперт, усложняет заход новых игроков на рынок. Возможно, более сильных. «Равис» был успешным, когда конкурентов было мало. В условиях ужесточившейся борьбы за рынки показатели холдинга могут просесть. Теперь «Равису» приходится более жестко конкурировать на потребительском рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Ясно, что такое до бесконечности тянуться не могло. Либо группа будет переструктурирована, став более прозрачной и понятной, либо исчезнет или ее разделят. Думаю, у Сербинова задача повысить эффективность в максимально сжатые сроки. Косилов был нацелен на выжидательную позицию с целью выгодной сделки», — предположил экономист. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарии Косилова и Сербинова. Однако оперативно это сделать не получилось. Тем не менее, трибуна остается открытой и при наличии комментариев информагентство готово ее предоставить сторонам конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнес-конфликт двух деловых экс-партнеров, бывших вице-губернаторов Андрея Косилова и Игоря Сербинова, стал одним из крупнейших в Челябинской области за последние полтора года. Их сотрудничество начиналось благополучно: бизнес агрохолдинга «Равис» успешно развивался на протяжении четверти столетия. Однако летом 2022 года Косилов, руководивший компанией 11 лет, неожиданно ушел со своего поста, а затем последовала серия судебных исков каждой из сторон друг к другу. О том, как создавался холдинг и как поссорились Сербинов и Косилов, читайте на URA.RU Впервые дороги Андрея Косилова и «Рависа» пересеклись в начале девяностых годов. Тогда шла избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы. Одним из кандидатов по Кыштымскому избирательному округу стал Михаил Лежнев. Он работал генеральным директором фирмы «Равис». Его консультантом уже пять лет как являлся бывший комсомольский лидер Косилов, постоянным местом работы которого к тому моменту чековый инвестиционный фонд «Атлант». Незадолго до голосования, 7 декабря 1995 года, прозвучали выстрелы. Лежнева убили. Косилов на пороге своего дома получил четыре пули, но выжил. Депутатом Госдумы по округу Лежнева стал будущий губернатор Петр Сумин, с которым у Косилова были давние деловые отношения. В начале 1990-х годов они вместе работали в областном совете депутатов: Сумин — председателем, Косилов — его помощником. Сотрудничество возобновилось: из «Атланта» Косилов ушел. Вскоре птицефабрика «Сосновская», созданная в далеком 1981 году, стала банкротом. К тому моменту власть в регионе уже находилась в руках команды Сумина, избранного на свою должность в 1996 году. Правительство региона вызвалось поддержать предприятие, приняв в августе 1997 года в госсобственность контрольный пакет акций ЗАО «Равис — птицефабрика Сосновская». В 1998 году было введено внешнее управление, причем управляющим стал Сергей Сергеев, которого называли родственником Косилова. Проект со стороны властей курировал глава правительства региона Владимир Уткин. Председателем совета директоров агробизнеса стал сам Косилов, также работавший заместителем главы области. Власть стала выделять на развитие агрохолдинга бюджетные средства. Губернатор Сумин любил демонстрировать успехи хозяйства. Например, в мае 2007 года посетил новую откормочную бойлерную площадку группы «Равис». Как и Косилов, Игорь Сербинов пришел во власть из деловой среды. Карьеру начинал в «Магнитострое», затем был функционером двух челябинских банков — Челиндбанка и Промстройбанка. В правительстве успел поработать не только заместителем губернатора, но и два года затем — министром финансов. Являлся самым непубличным политиком: за шесть лет нахождения в госструктурах не дал ни одного интервью. В 2004 году возглавил совет директоров «Станкомаша», два года спустя вошел в совет директоров «Рависа». В апреле 2011 года был избран председателем совета директоров банка «Снежинский», который появился на месте Промстройбанка. В банке у Сербинова, согласно СБИС, около 31% акций. Через руки Сербинова успели пройти «Уралтрак» и индустриальный парк «Тракторозаводский», весной 2011 года проданные «Уралвагонзаводу». В частную собственность «Равис» переходил путем различных схем. В 2007 году выпущенные дополнительно акции поделили члены совета директоров Эдем Асанов (также родственник Косилова), Петр Подгорнов и гендиректор ЗАО Сергей Сергеев. В апреле 2010 года губернатором региона стал Михаил Юревич, давний недруг Косилова. Их сложные взаимоотношения секретом не были. Обе стороны то и дело выступали в СМИ со взаимными обвинениями. Поводы были разными. Ссоры возникали как в предвыборной плоскости, так и в чисто хозяйственной. Косилов покинул место работы в правительстве, как только там сменился губернатор. В масс-медиа прошла серия материалов с обличительными выпадами против Косилова. Ряд из них был связан с историей перехода прав собственности в «Рависе». О том, что Косилов мог выступать бенефициаром холдинга, говорили и до его ухода из власти. Однако сразу же после увольнения из правительства участие экс-чиновника в жизни компании было формализовано. В 2011 году он стал гендиректором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». В 2015 году агрохолдинг приобрел птицефабрику «Среднеуральская» (закрылась в 2021 году из-за тяжб по поводу экологии), год спустя на торгах — обанкротившийся племенной конный завод «Дубровский». Предприятие вошло в десятку крупнейших птицеводов России. У Косилова к тому моменту было 22,43% акций работавшего АО, у Сербинова — 28,12%. Оба бывших коллеги стали крупнейшими учредителями. При этом АО выступало материнской структурой ООО. Последний год, за который представлена отчетность, 2022-й. Из нее следует, что состав акционеров к этому времени не изменился. Хотя размер долей стал другим. Мажоритарными владельцами остались Сербинов (с долей в 31,24%), Косилов (41,66%), глава ЗАО Владислав Егоров (6,24%) и председатель правления «Снежинского» Федор Богданчиков (4,16%). Все последние годы «Равис» в сознании обывателя прочно ассоциировался с фамилией Косилова. Он не гнушался сам выходить к потребителям, чтобы рассказать о преимуществах продукции холдинга. Рекламу с голосом экс-вице-губернатора можно было услышать по радио. На телеканалах Косилов в фартуке давал рецепты приготовления блюд из курятины птицефабрики. Руководитель настолько органично вписался в образ своего бизнеса, что громом средь ясного неба в июле 2022 года прозвучало известие о его отставке с поста гендиректора. Освободившуюся должность на себя примерил Андрей Ишмаметьев, занимавшийся до того финансами и материальными ресурсами «Рависа». Как заявлялось, бывший директор решил заняться поправкой своего здоровья. Спустя пять месяцев семья Косиловых выставила на продажу совхоз «Береговой» в Каслинском районе. Актив был продан, но след бизнес-семьи в нем сохранился из-за вспыхнувших споров с «Рависом». История агрохолдинга развернулась в судебной плоскости. Компания потребовала взыскать с Косилова убытки и недополученную прибыль в размере 73 млн рублей, затем увеличив сумму до 92,6 млн. На имущество бывшего руководителя в январе 2023 года был наложен арест, позже снятый. В тяжбе с «Береговым» «Равис» потребовал с него 57,8 млн рублей. Разбирательства возникли из-за масла. Совхоз в 2017—2022 годах должен был по заказу холдинга перерабатывать семена подсолнечника и рапса, а затем передавать масло и жмых, но продукты переработки поставили не полностью, а деньги либо сырье не вернули. Совхоз в рамках договора получил 600 тонн семян. На этом взаимные пикировки не закончились. «Береговой» подал встречные иски, «Равис» — добавил новых. Косилов через суд потребовал признать недействительным решение общего собрания АО, но суд проиграл. Бизнес-конфликт отразился на активах холдинга. Сербинов решил избавиться от непрофильных молочного и животноводческого направлений. В то же время Косилов стремился развивать группу как многопрофильную компанию. Пострадали коллективы хозяйств «Заря» и «Белоносово» в Сосновском и Еткульском районах. Перед людьми замаячила угроза остаться без работы и без денег. Следующий поворот произошел в декабре 2023 года. Стало известно, что Косилов свою долю в «Рависе» продал, выручив предположительно 340,8 млн рублей. Покупателем выступила компания «УралАгроГруп» (УАГ), развивающая в Свердловской области птицефабрику «Рефтинская» и мясокомбинат в Курганской области. Сделку Косилов назвал выгодной для своего бывшего холдинга, а покупатель заявил, что направлял предложения о продаже всем остальным акционерам, но столкнулся в основном со стеной молчания. Очередные споры закрутились вокруг нового игрока. «Равис» попытался отменить сделку, посчитав ее притворной. УАГ, в свою очередь, потребовал через суд предоставить ему всю документацию общества — не только бухгалтерские отчеты, но и хозяйственные документы, решения акционеров. Также новому владельцу удалось наложить запрет на выборы совета директоров и членов ревизионной комиссии общества. Подобный итог работы холдинга челябинский экономист Сергей Гордеев посчитал закономерным. Группа, отметил собеседник URA.RU, создавалась в значительной степени административно, и экономическая целесообразность в этом процессе не всегда стояла на первом месте. «Бизнес-конфликты в „Рависе“ являются тенью прошлого. Во времена Сумина была политика все отдать своим: что нужно и что — нет. Ядро холдинга сформировали. Насколько оно эффективно или является балластом, ответа нет. Можно сказать, что многие предпосылки конфликта были заложены еще в те времена во многом политизированными решениями. У проекта изначально была слабая структурированность», — уверен Гордеев. Ситуацию, считает эксперт, усложняет заход новых игроков на рынок. Возможно, более сильных. «Равис» был успешным, когда конкурентов было мало. В условиях ужесточившейся борьбы за рынки показатели холдинга могут просесть. «Ясно, что такое до бесконечности тянуться не могло. Либо группа будет переструктурирована, став более прозрачной и понятной, либо исчезнет или ее разделят. Думаю, у Сербинова задача повысить эффективность в максимально сжатые сроки. Косилов был нацелен на выжидательную позицию с целью выгодной сделки», — предположил экономист. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарии Косилова и Сербинова. Однако оперативно это сделать не получилось. Тем не менее, трибуна остается открытой и при наличии комментариев информагентство готово ее предоставить сторонам конфликта.