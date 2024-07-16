Свердловский депутат устроил кадровую чистку на заводе, отнятом у Гайсина. Скрин

Свердловский депутат Серебренников сократил 10 сотрудников завода «Уралбиофарм»

16 июля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

«Уралбиофарм» переживает непростые времена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, получивший контроль над заводом «Уралбиофарм», зачищает старую команду. В один день он отправил под сокращение 10 человек, копия приказа есть в распоряжении URA.RU. По словам осведомленного собеседника агентства, Серебренников мог получить полный карт-бланш от руководства региона за былые заслуги. «В связи проведением организационно-штатных мероприятий сократить штатные единицы с 9 сентября 2024 года по должностям: начальник юридического отдела — одна единица, юрисконсультант (по корпоративному праву) — одна единица, кладовщик — четыре единицы, заместитель заведующего складом — одна единица, грузчик-экспедитор — одна единица, уборщик служебных помещений — одна единица, товаровед — одна единица», — говорится в документе. Тех, кто не попал под сокращение, новое руководство якобы вынуждает увольняться по собственному желанию, добавил в беседе с корреспондентом один из бывших сотрудников. «Серебренников привел свою команду, которая не занималась производством и ничего в этом не понимает. Именно по этой причине не увольняют исполнительного директора, который работал еще при Малике Фавзавиевиче (речь о коммерсанте Малике Гайсине, бывшем руководителе предприятия, — прим. URA.RU) и знает все о специфике. Но это вопрос времени», — предполагает собеседник. По мнению работников, Серебренников целенаправленно ведет губительную политику, чтобы снизить стоимость актива (оценивается в один млрд) или даже обанкротить и купить его дешевле. На 2024—2026 год предприятие стоит в плане приватизации. «Уралбиофарм» был национализирован по иску Генпрокуратуры, Гайсин сейчас находится под домашним арестом и является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и растрате. Доверенность на управление фармпредприятием депутат получил от нового директора Михаила Мальцева. Последний в беседе с URA.RU не стал раскрывать подробности договоренностей и перенаправил в Росимущество, которое сейчас владеет «Уралбиофармом». «О том, что именно Серебренников будет руководить „Уралбиофармом“ было известно еще до изъятия завода. Ему дали „зеленый свет“ на все действия потому, что тот финансировал избирательные кампании „Единой России“ и многие проекты партии», — поделился версией собеседник агентства. Депутат на звонок корреспондента не ответил. Компания «Уралбиофарм» была зарегистрирована в 1993 году. Она производит лекарственные препараты и БАДы. Выручка предприятия, согласно данным сервиса СБИС, за 2023 год составила 1,7 млрд рублей. Скрин: собеседник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, получивший контроль над заводом «Уралбиофарм», зачищает старую команду. В один день он отправил под сокращение 10 человек, копия приказа есть в распоряжении URA.RU. По словам осведомленного собеседника агентства, Серебренников мог получить полный карт-бланш от руководства региона за былые заслуги. «В связи проведением организационно-штатных мероприятий сократить штатные единицы с 9 сентября 2024 года по должностям: начальник юридического отдела — одна единица, юрисконсультант (по корпоративному праву) — одна единица, кладовщик — четыре единицы, заместитель заведующего складом — одна единица, грузчик-экспедитор — одна единица, уборщик служебных помещений — одна единица, товаровед — одна единица», — говорится в документе. Тех, кто не попал под сокращение, новое руководство якобы вынуждает увольняться по собственному желанию, добавил в беседе с корреспондентом один из бывших сотрудников. «Серебренников привел свою команду, которая не занималась производством и ничего в этом не понимает. Именно по этой причине не увольняют исполнительного директора, который работал еще при Малике Фавзавиевиче (речь о коммерсанте Малике Гайсине, бывшем руководителе предприятия, — прим. URA.RU) и знает все о специфике. Но это вопрос времени», — предполагает собеседник. По мнению работников, Серебренников целенаправленно ведет губительную политику, чтобы снизить стоимость актива (оценивается в один млрд) или даже обанкротить и купить его дешевле. На 2024—2026 год предприятие стоит в плане приватизации. «Уралбиофарм» был национализирован по иску Генпрокуратуры, Гайсин сейчас находится под домашним арестом и является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и растрате. Доверенность на управление фармпредприятием депутат получил от нового директора Михаила Мальцева. Последний в беседе с URA.RU не стал раскрывать подробности договоренностей и перенаправил в Росимущество, которое сейчас владеет «Уралбиофармом». «О том, что именно Серебренников будет руководить „Уралбиофармом“ было известно еще до изъятия завода. Ему дали „зеленый свет“ на все действия потому, что тот финансировал избирательные кампании „Единой России“ и многие проекты партии», — поделился версией собеседник агентства. Депутат на звонок корреспондента не ответил. Компания «Уралбиофарм» была зарегистрирована в 1993 году. Она производит лекарственные препараты и БАДы. Выручка предприятия, согласно данным сервиса СБИС, за 2023 год составила 1,7 млрд рублей.