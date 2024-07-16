В центре Екатеринбурга появились загадочные очертания нового комплекса УФСБ. Фото

Рабочие достраивают новый корпус свердловского УФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, уфсб россии по свердловской области, улица вайнера4, фсб россии
Строительство новых корпусов УФСБ обсуждается с конца 2010-х Фото:

На пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина в Екатеринбурге появляются первые очертания нового комплекса зданий свердловского УФСБ — внешне непохожие на последние публиковавшиеся рендеры. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.

«Коробка» корпуса из первой очереди почти возведена — осталось доделать крышу. Внешне это здание похоже на то, что есть на рендерах от 2017 года. Ту концепцию отклонял градсовет, она дорабатывалась. Последние эскизы медиа — в том числе URA.RU — публиковали в 2022-м. И здания, которое сейчас достраивается, на последних публично доступных эскизах нет — во всяком случае на переднем плане.

Журналист направил в УФСБ вопрос, менялась ли концепция застройки. В управлении отметили, что на текущий момент информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го.

Стройка на пересечении улиц Вайнера-Ленина. Екатеринбург
Так площадка выглядит сейчас
Фото:
Первый проект, отклоненный градсоветом
Первый проект, отклоненный градсоветом
Фото:
Последние опубликованные рендеры — от 2022 года
Последние опубликованные рендеры — от 2022 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина в Екатеринбурге появляются первые очертания нового комплекса зданий свердловского УФСБ — внешне непохожие на последние публиковавшиеся рендеры. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. «Коробка» корпуса из первой очереди почти возведена — осталось доделать крышу. Внешне это здание похоже на то, что есть на рендерах от 2017 года. Ту концепцию отклонял градсовет, она дорабатывалась. Последние эскизы медиа — в том числе URA.RU — публиковали в 2022-м. И здания, которое сейчас достраивается, на последних публично доступных эскизах нет — во всяком случае на переднем плане. Журналист направил в УФСБ вопрос, менялась ли концепция застройки. В управлении отметили, что на текущий момент информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...