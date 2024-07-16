В центре Екатеринбурга появились загадочные очертания нового комплекса УФСБ. Фото

Рабочие достраивают новый корпус свердловского УФСБ

16 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Строительство новых корпусов УФСБ обсуждается с конца 2010-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина в Екатеринбурге появляются первые очертания нового комплекса зданий свердловского УФСБ — внешне непохожие на последние публиковавшиеся рендеры. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. «Коробка» корпуса из первой очереди почти возведена — осталось доделать крышу. Внешне это здание похоже на то, что есть на рендерах от 2017 года. Ту концепцию отклонял градсовет, она дорабатывалась. Последние эскизы медиа — в том числе URA.RU — публиковали в 2022-м. И здания, которое сейчас достраивается, на последних публично доступных эскизах нет — во всяком случае на переднем плане. Журналист направил в УФСБ вопрос, менялась ли концепция застройки. В управлении отметили, что на текущий момент информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Так площадка выглядит сейчас Фото: URA.RU Первый проект, отклоненный градсоветом Фото: проектная документация Последние опубликованные рендеры — от 2022 года Фото: проектная документация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина в Екатеринбурге появляются первые очертания нового комплекса зданий свердловского УФСБ — внешне непохожие на последние публиковавшиеся рендеры. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. «Коробка» корпуса из первой очереди почти возведена — осталось доделать крышу. Внешне это здание похоже на то, что есть на рендерах от 2017 года. Ту концепцию отклонял градсовет, она дорабатывалась. Последние эскизы медиа — в том числе URA.RU — публиковали в 2022-м. И здания, которое сейчас достраивается, на последних публично доступных эскизах нет — во всяком случае на переднем плане. Журналист направил в УФСБ вопрос, менялась ли концепция застройки. В управлении отметили, что на текущий момент информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го.