Белгородский губернатор Гладков оставит работу на неделю

16 июля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Губернатор Белгородской области указал, что не может «долечиться на ногах» Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 Губернатор Белгородской области заявил о своем уходе на больничный. Также он выразил надежду, что через неделю сможет вернуться к своим обязанностям. «Ухожу на больничный. Остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — сказал Гладков в видеосообщении в своем telegram-канале . По его словам, болезнь мешает работе. Поэтому губернатор собирается заняться своим здоровьем, чтобы затем решить поставленные задачи и «ответить на вызовы, которые есть». Ранее Гладков сообщал о пострадавших при атаках ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Были ранены восемь человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области заявил о своем уходе на больничный. Также он выразил надежду, что через неделю сможет вернуться к своим обязанностям. «Ухожу на больничный. Остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — сказал Гладков в видеосообщении в своем telegram-канале. По его словам, болезнь мешает работе. Поэтому губернатор собирается заняться своим здоровьем, чтобы затем решить поставленные задачи и «ответить на вызовы, которые есть». Ранее Гладков сообщал о пострадавших при атаках ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Были ранены восемь человек.