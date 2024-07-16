Белгородский губернатор Гладков оставит работу на неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, гладков вячеслав, stock
Губернатор Белгородской области указал, что не может «долечиться на ногах» Фото:

Губернатор Белгородской области заявил о своем уходе на больничный. Также он выразил надежду, что через неделю сможет вернуться к своим обязанностям.

«Ухожу на больничный. Остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — сказал Гладков в видеосообщении в своем telegram-канале.

По его словам, болезнь мешает работе. Поэтому губернатор собирается заняться своим здоровьем, чтобы затем решить поставленные задачи и «ответить на вызовы, которые есть».

Ранее Гладков сообщал о пострадавших при атаках ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Были ранены восемь человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Белгородской области заявил о своем уходе на больничный. Также он выразил надежду, что через неделю сможет вернуться к своим обязанностям. «Ухожу на больничный. Остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — сказал Гладков в видеосообщении в своем telegram-канале. По его словам, болезнь мешает работе. Поэтому губернатор собирается заняться своим здоровьем, чтобы затем решить поставленные задачи и «ответить на вызовы, которые есть». Ранее Гладков сообщал о пострадавших при атаках ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Были ранены восемь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...