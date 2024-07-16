Белгородский губернатор Гладков оставит работу на неделю

Губернатор Белгородской области заявил о своем уходе на больничный. Также он выразил надежду, что через неделю сможет вернуться к своим обязанностям.
«Ухожу на больничный. Остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться. Надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», — сказал Гладков в видеосообщении в своем
По его словам, болезнь мешает работе. Поэтому губернатор собирается заняться своим здоровьем, чтобы затем решить поставленные задачи и «ответить на вызовы, которые есть».
Ранее Гладков сообщал о пострадавших при атаках ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Были ранены восемь человек.
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