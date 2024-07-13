Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино ранены восемь человек

Врачи оказывают помощь всем пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Восемь человек были ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, один мужчина в тяжелом состоянии.
«По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших», — написал Гладков в своем
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