Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино ранены восемь человек

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Врачи оказывают помощь всем пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восемь человек были ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, один мужчина в тяжелом состоянии.

«По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него открытая черепно-мозговая травма. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

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Восемь человек были ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, один мужчина в тяжелом состоянии. «По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него открытая черепно-мозговая травма. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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