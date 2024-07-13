Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино ранены восемь человек

13 июля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Врачи оказывают помощь всем пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь человек были ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, один мужчина в тяжелом состоянии. «По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале . Один мужчина в тяжелом состоянии — у него открытая черепно-мозговая травма. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь человек были ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, один мужчина в тяжелом состоянии. «По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших», — написал Гладков в своем telegram-канале. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него открытая черепно-мозговая травма. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.