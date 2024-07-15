15 июля 2024

Ханты-Мансийск вошел в список лидеров по вводу жилья среди городов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружная столица заняла восьмую строчку рейтинга по вводу жилья
Окружная столица заняла восьмую строчку рейтинга по вводу жилья Фото:

Ханты-Мансийск оказался в десятке городов России по темпам ввода жилья в 2023 году. Окружная столица заняла восьмую строчку рейтинга.

«Столица Югры заняла восьмую строчку рейтинга среди городов России по объему введенного жилья за 2023 год на одного жителя», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Статистику опубликовал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Всего в Ханты-Мансийске за 2023 год ввели 130,8 тысяч квадратных метров жилья. На одного жителя таким образом приходится 1,18 квадратных метра. Сургут и Нижневартовск заняли в рейтинге 75 и 91 место соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году напротив больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки.

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Ханты-Мансийск оказался в десятке городов России по темпам ввода жилья в 2023 году. Окружная столица заняла восьмую строчку рейтинга. «Столица Югры заняла восьмую строчку рейтинга среди городов России по объему введенного жилья за 2023 год на одного жителя», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Статистику опубликовал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Всего в Ханты-Мансийске за 2023 год ввели 130,8 тысяч квадратных метров жилья. На одного жителя таким образом приходится 1,18 квадратных метра. Сургут и Нижневартовск заняли в рейтинге 75 и 91 место соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году напротив больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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