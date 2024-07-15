Ханты-Мансийск вошел в список лидеров по вводу жилья среди городов России

Ханты-Мансийск оказался в десятке городов России по темпам ввода жилья в 2023 году. Окружная столица заняла восьмую строчку рейтинга.
«Столица Югры заняла восьмую строчку рейтинга среди городов России по объему введенного жилья за 2023 год на одного жителя», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Статистику опубликовал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг».
Всего в Ханты-Мансийске за 2023 год ввели 130,8 тысяч квадратных метров жилья. На одного жителя таким образом приходится 1,18 квадратных метра. Сургут и Нижневартовск заняли в рейтинге 75 и 91 место соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году напротив больше всего жилья среди городов Ханты-Мансийского автономного округа построили в Сургуте. В городе уже ввели три новостройки.
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