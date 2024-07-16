Reuters: Евросоюз отверг мирный план Орбана по Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель отклонил мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по Украине невозможны без участия самой Украины. Об этом он написал в ответном письме, о чем сообщает агентство Reuters.
«Никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», — передает издание слова Мишеля. Он добавил, что политика ЕС, предполагающая поставки вооружений Киеву не является «политикой войны».
Ранее Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. По его мнению, Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.
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