Reuters: Евросоюз отверг мирный план Орбана по Украине

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Шарль Мишель отклонил мирный предложения Виктора Орбана по Украине
Шарль Мишель отклонил мирный предложения Виктора Орбана по Украине Фото:

Глава Европейского совета Шарль Мишель отклонил мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по Украине невозможны без участия самой Украины. Об этом он написал в ответном письме, о чем сообщает агентство Reuters.

«Никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», — передает издание слова Мишеля. Он добавил, что политика ЕС, предполагающая поставки вооружений Киеву не является «политикой войны».

Ранее Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. По его мнению, Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель отклонил мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что мирные переговоры по Украине невозможны без участия самой Украины. Об этом он написал в ответном письме, о чем сообщает агентство Reuters. «Никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», — передает издание слова Мишеля. Он добавил, что политика ЕС, предполагающая поставки вооружений Киеву не является «политикой войны». Ранее Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. По его мнению, Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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