Орбан направил лидерам ЕС итоги переговоров по Украине с другими странами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, добавив, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.
«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил помощник Орбана. Его слова передает
Балаж Орбан добавил, что в случае, если в Европе хотят мира, иметь решающий голос в урегулировании украинского конфликта и прекратить кровопролитие, то страны должны сейчас изменить свой политический курс. Также он отметил, что на данный момент Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Киеву со всеми сторонами.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между РФ и Киевом начнутся, если Китай, США и ЕС выступят за мирное урегулирование конфликта. Он также добавил, что Орбан во время встреч с лидерами Украины, России и США преследовал миротворческие цели, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.