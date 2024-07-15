Орбан направил лидерам ЕС итоги переговоров по Украине с другими странами

15 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Помощник Орбана заявил, что сейчас Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Украине со всеми сторонами Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, добавив, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве. «Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил помощник Орбана. Его слова передает Magyar Nemzet . Балаж Орбан добавил, что в случае, если в Европе хотят мира, иметь решающий голос в урегулировании украинского конфликта и прекратить кровопролитие, то страны должны сейчас изменить свой политический курс. Также он отметил, что на данный момент Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Киеву со всеми сторонами. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между РФ и Киевом начнутся, если Китай, США и ЕС выступят за мирное урегулирование конфликта. Он также добавил, что Орбан во время встреч с лидерами Украины, России и США преследовал миротворческие цели, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, добавив, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве. «Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил помощник Орбана. Его слова передает Magyar Nemzet. Балаж Орбан добавил, что в случае, если в Европе хотят мира, иметь решающий голос в урегулировании украинского конфликта и прекратить кровопролитие, то страны должны сейчас изменить свой политический курс. Также он отметил, что на данный момент Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Киеву со всеми сторонами. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между РФ и Киевом начнутся, если Китай, США и ЕС выступят за мирное урегулирование конфликта. Он также добавил, что Орбан во время встреч с лидерами Украины, России и США преследовал миротворческие цели, пишет 360.ru.