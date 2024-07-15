Орбан направил лидерам ЕС итоги переговоров по Украине с другими странами

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Помощник Орбана заявил, что сейчас Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Украине со всеми сторонами Фото:
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, добавив, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве.

«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил помощник Орбана. Его слова передает Magyar Nemzet.

Балаж Орбан добавил, что в случае, если в Европе хотят мира, иметь решающий голос в урегулировании украинского конфликта и прекратить кровопролитие, то страны должны сейчас изменить свой политический курс. Также он отметил, что на данный момент Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Киеву со всеми сторонами.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между РФ и Киевом начнутся, если Китай, США и ЕС выступят за мирное урегулирование конфликта. Он также добавил, что Орбан во время встреч с лидерами Украины, России и США преследовал миротворческие цели, пишет 360.ru.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине с другими странами и предложения самого государства насчет этого вопроса. Об этом сообщил советник премьера Венгрии Балаж Орбан, добавив, что Европа должна изменить свою политику, если хочет прекратить кровопролитие в Киеве. «Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил помощник Орбана. Его слова передает Magyar Nemzet. Балаж Орбан добавил, что в случае, если в Европе хотят мира, иметь решающий голос в урегулировании украинского конфликта и прекратить кровопролитие, то страны должны сейчас изменить свой политический курс. Также он отметил, что на данный момент Венгрия — это единственная страна, которая может вести переговоры по Киеву со всеми сторонами. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры между РФ и Киевом начнутся, если Китай, США и ЕС выступят за мирное урегулирование конфликта. Он также добавил, что Орбан во время встреч с лидерами Украины, России и США преследовал миротворческие цели, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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