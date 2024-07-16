16 июля 2024

Ространснадзор проверит завод-изготовитель самолета, рухнувшего в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара на улицах города. Пермь, небо, аэрофлот, гражданская авиация, авиация, самолет, авиаперевозки
Авиакатастрофа произошла 12 июля Фото:
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Ространснадзор анонсировал проведение проверки завода-изготовителя самолета SSJ-100, одна из моделей которого в июле потерпела крушение в Подмосковье. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя [SSJ-100]. Прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили в Ространснадзоре в беседе с ТАСС.

Самолеты SSJ-100 производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев». Проверка направлена на выявление возможных нарушений и причин катастрофы, произошедшей 12 июля в Подмосковье. Дополнительные меры будут рассмотрены в ходе расследования.

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Ространснадзор анонсировал проведение проверки завода-изготовителя самолета SSJ-100, одна из моделей которого в июле потерпела крушение в Подмосковье. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. «Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя [SSJ-100]. Прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили в Ространснадзоре в беседе с ТАСС. Самолеты SSJ-100 производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев». Проверка направлена на выявление возможных нарушений и причин катастрофы, произошедшей 12 июля в Подмосковье. Дополнительные меры будут рассмотрены в ходе расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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