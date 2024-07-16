Ространснадзор проверит завод-изготовитель самолета, рухнувшего в Подмосковье

16 июля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Авиакатастрофа произошла 12 июля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Ространснадзор анонсировал проведение проверки завода-изготовителя самолета SSJ-100, одна из моделей которого в июле потерпела крушение в Подмосковье. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. «Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя [SSJ-100]. Прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили в Ространснадзоре в беседе с ТАСС. Самолеты SSJ-100 производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев». Проверка направлена на выявление возможных нарушений и причин катастрофы, произошедшей 12 июля в Подмосковье. Дополнительные меры будут рассмотрены в ходе расследования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ространснадзор анонсировал проведение проверки завода-изготовителя самолета SSJ-100, одна из моделей которого в июле потерпела крушение в Подмосковье. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. «Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя [SSJ-100]. Прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили в Ространснадзоре в беседе с ТАСС. Самолеты SSJ-100 производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев». Проверка направлена на выявление возможных нарушений и причин катастрофы, произошедшей 12 июля в Подмосковье. Дополнительные меры будут рассмотрены в ходе расследования.