Ространснадзор проверит завод-изготовитель самолета, рухнувшего в Подмосковье

Ространснадзор анонсировал проведение проверки завода-изготовителя самолета SSJ-100, одна из моделей которого в июле потерпела крушение в Подмосковье. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя [SSJ-100]. Прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — отметили в Ространснадзоре в беседе с ТАСС.
Самолеты SSJ-100 производятся на заводе в Комсомольске-на-Амуре компанией «Яковлев». Проверка направлена на выявление возможных нарушений и причин катастрофы, произошедшей 12 июля в Подмосковье. Дополнительные меры будут рассмотрены в ходе расследования.
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