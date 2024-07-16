Квартиры и машины челябинского депутата-банкрота Иванова выставили на торги

В Челябинске с торгов реализуют активы предприятия «Альфастрой» депутата Иванова

16 июля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Активы фирмы, машины и квартиры Иванова выставлены на торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Активы компании-банкрота «Альфастрой», которая принадлежит депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, выставлены на торги. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. Движимое и недвижимое имущество продают для расплаты с кредиторами по долгам «Альфастроя». «Организатор торгов — конкурсный управляющий Дубарева Ирина Валерьевна. Лот 1 — квартира площадью 24,2 квадратных метра, начальная цена — 2,9 млн рублей. Лот 2 — квартира площадью 24,4 квадратных метра, начальная цена — 2,8 млн рублей. Лот 3 — квартира площадью 40,2 квадратных метра, начальная цена — 3,93 млн рублей. Лот 4 — легковой автомобиль Toyota Camry, начальная цена — 2,8 млн рублей. Лот 5 — легковой автомобиль Volkswagen Polo, начальная цена — 1,27 млн рублей. Лот 6 — легковой автомобиль Volkswagen Polo, начальная цена — 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении. Торги будут проводиться 15 августа. Все квартиры находятся в микрорайоне Чурилово. Недвижимость, как и машины, записана на «Альфастрой». Сама компания признана банкротом в июне 2023 года из-за долгов по налогам на сумму свыше 825 млн рублей. Также в числе кредиторов «Альфастроя» значится министерство строительства региона. Решением арбитража банкротство компании продлено еще на полгода. Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке ценных бумаг. Он также признан банкротом из-за долгов перед ФНС. Адвокаты Иванова со СМИ на общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активы компании-банкрота «Альфастрой», которая принадлежит депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, выставлены на торги. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. Движимое и недвижимое имущество продают для расплаты с кредиторами по долгам «Альфастроя». «Организатор торгов — конкурсный управляющий Дубарева Ирина Валерьевна. Лот 1 — квартира площадью 24,2 квадратных метра, начальная цена — 2,9 млн рублей. Лот 2 — квартира площадью 24,4 квадратных метра, начальная цена — 2,8 млн рублей. Лот 3 — квартира площадью 40,2 квадратных метра, начальная цена — 3,93 млн рублей. Лот 4 — легковой автомобиль Toyota Camry, начальная цена — 2,8 млн рублей. Лот 5 — легковой автомобиль Volkswagen Polo, начальная цена — 1,27 млн рублей. Лот 6 — легковой автомобиль Volkswagen Polo, начальная цена — 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении. Торги будут проводиться 15 августа. Все квартиры находятся в микрорайоне Чурилово. Недвижимость, как и машины, записана на «Альфастрой». Сама компания признана банкротом в июне 2023 года из-за долгов по налогам на сумму свыше 825 млн рублей. Также в числе кредиторов «Альфастроя» значится министерство строительства региона. Решением арбитража банкротство компании продлено еще на полгода. Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в уходе от налогов и подделке ценных бумаг. Он также признан банкротом из-за долгов перед ФНС. Адвокаты Иванова со СМИ на общаются.