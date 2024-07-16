С августа пять категорий россиян получат повышенные пенсии

В августе пять категорий российских пенсионеров ожидает повышение пенсий, включая работавших в прошлом году, достигших 80-летнего возраста, установленной первой группы инвалидности, членов летных экипажей и работников угольной отрасли, а также получателей накопительных пенсий. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пенсионерам пяти категорий в августе повысят пенсии. Первая группа — это пенсионеры, работавшие в прошлом году <...> в 2023 году работавших пенсионеров было 8 млн человек <...> Сумма увеличения пенсии у каждого человека будет индивидуальной, она зависит от взносов, которые за него были уплачены работодателем и цены пенсионного балла на момент выхода на пенсию», — пояснил Балынин. Его слова передают «Аргументы и факты».
Эксперт Ирина Блинкова из организации «Народный фронт. Аналитика» сообщила, что пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, и установленной первой группы инвалидности в июле, будет произведено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии, что составит 8 134,88 рублей. Она также отметила, что не потребуется обращение в Соцфонд для получения повышения.
Доплаты также предусмотрены для членов летных экипажей и работников угольной отрасли с определенным стажем работы. Те, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, также могут ожидать рост выплат, сказано в тексте. Размер будет зависеть от доходности инвестиций пенсионных накоплений.
Ранее правительственная комиссия одобрила предложение Минтруда России о включении в страховой стаж работы россиян на Украине с 1991 года до начала СВО для расчета пенсий. При принятии законопроекта это позволит пересчитать пенсии свыше 233 тысячам граждан.
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