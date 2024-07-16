Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Британский политик подчеркнул на своей странице в соцсети X, что предметом их переговоров стала Украина.
«Здорово встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину», — написал в посте Джонсон. Он выразил уверенность в том, что Трамп поддержит Украину и защитит демократию.
Бывший премьер-министр Великобритании стал одним из виновником сорвавшихся договоренностей России и Украины в ходе Стамбульских переговоров в марте 2022 года. Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что Джонсон был в числе тех западных политиков, кто убедил Киев не идти на мирное соглашение с Москвой.
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