16 июля 2024

Борис Джонсон провел с Дональдом Трампом переговоры по Украине

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Бывший премьер Британии подчеркнул отличную форму Трампа после покушения
Бывший премьер Британии подчеркнул отличную форму Трампа после покушения Фото:

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Британский политик подчеркнул на своей странице в соцсети X, что предметом их переговоров стала Украина.

«Здорово встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину», — написал в посте Джонсон. Он выразил уверенность в том, что Трамп поддержит Украину и защитит демократию.

Бывший премьер-министр Великобритании стал одним из виновником сорвавшихся договоренностей России и Украины в ходе Стамбульских переговоров в марте 2022 года. Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что Джонсон был в числе тех западных политиков, кто убедил Киев не идти на мирное соглашение с Москвой. 

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Британский политик подчеркнул на своей странице в соцсети X, что предметом их переговоров стала Украина. «Здорово встретить президента Трампа, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину», — написал в посте Джонсон. Он выразил уверенность в том, что Трамп поддержит Украину и защитит демократию. Бывший премьер-министр Великобритании стал одним из виновником сорвавшихся договоренностей России и Украины в ходе Стамбульских переговоров в марте 2022 года. Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что Джонсон был в числе тех западных политиков, кто убедил Киев не идти на мирное соглашение с Москвой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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