ТАСС: производитель SSJ 100 за два дня до крушения писал о технике безопасности

17 июля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Крушение самолета могло быть связано с неправильной установкой датчиков угла атаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Компания «Яковлев», производитель воздушных судов SSJ 100, напоминала о необходимости соблюдения технологии при замене датчиков угла атаки самолета за два дня до крушения в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо компании. «В документе также рекомендуется проводить двойной контроль качества при выполнении замены датчиков. Письмо от „Яковлева“ было отправлено за два дня до крушения SSJ 100 „Газпром авиа“ в Подмосковье и подписано ведущим инженером компании», — передает ТАСС содержание документа. Угол атаки самолета — это критический параметр летательного аппарата. Он определяет положение крыла относительно воздушного потока, что важно для безопасности полета. Произошедшая катастрофа SSJ 100 в Подмосковье вызвала обсуждение вопросов безопасности эксплуатации данного типа воздушных судов. Как стало известно РБК и «Известиям», крушение могло быть связано с неправильной установкой датчиков угла атаки. Подробнее о том, как устроен джет — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Яковлев», производитель воздушных судов SSJ 100, напоминала о необходимости соблюдения технологии при замене датчиков угла атаки самолета за два дня до крушения в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное письмо компании. «В документе также рекомендуется проводить двойной контроль качества при выполнении замены датчиков. Письмо от „Яковлева“ было отправлено за два дня до крушения SSJ 100 „Газпром авиа“ в Подмосковье и подписано ведущим инженером компании», — передает ТАСС содержание документа. Угол атаки самолета — это критический параметр летательного аппарата. Он определяет положение крыла относительно воздушного потока, что важно для безопасности полета. Произошедшая катастрофа SSJ 100 в Подмосковье вызвала обсуждение вопросов безопасности эксплуатации данного типа воздушных судов. Как стало известно РБК и «Известиям», крушение могло быть связано с неправильной установкой датчиков угла атаки. Подробнее о том, как устроен джет — в материале URA.RU.