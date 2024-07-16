16 июля 2024

Жителю ХМАО дали штраф и год условно за поимку двух сибирских осетров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин выплатит почти миллион рублей за ловлю краснокнижной рыбы
Югорчанин выплатит почти миллион рублей за ловлю краснокнижной рыбы Фото:

Житель Нефтеюганска лишился свободы на год условно, будет ходить на исправительные работы и выплатит штраф в 967 тысяч рублей за поимку двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по ХМАО.

«[Югорчанин причинил] ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 967 тысяч рублей. В качестве наказания суд назначил ему лишение свободы на год условно с исправительным сроком в год и три месяца исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства», — написано на сайте ведомства.

Известно, что мужчина с помощью моторной лодки выловил двух сибирских осетров на протоке Юганская Обь. Она является миграционным путем к местам нереста рыб.

Это не первый случай рыбного браконьерства в ХМАО. Ранее жители Сургута получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. Они использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нефтеюганска лишился свободы на год условно, будет ходить на исправительные работы и выплатит штраф в 967 тысяч рублей за поимку двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по ХМАО. «[Югорчанин причинил] ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 967 тысяч рублей. В качестве наказания суд назначил ему лишение свободы на год условно с исправительным сроком в год и три месяца исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства», — написано на сайте ведомства. Известно, что мужчина с помощью моторной лодки выловил двух сибирских осетров на протоке Юганская Обь. Она является миграционным путем к местам нереста рыб. Это не первый случай рыбного браконьерства в ХМАО. Ранее жители Сургута получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. Они использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...