Жителю ХМАО дали штраф и год условно за поимку двух сибирских осетров

Житель Нефтеюганска лишился свободы на год условно, будет ходить на исправительные работы и выплатит штраф в 967 тысяч рублей за поимку двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по ХМАО.
«[Югорчанин причинил] ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 967 тысяч рублей. В качестве наказания суд назначил ему лишение свободы на год условно с исправительным сроком в год и три месяца исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства», — написано на сайте ведомства.
Известно, что мужчина с помощью моторной лодки выловил двух сибирских осетров на протоке Юганская Обь. Она является миграционным путем к местам нереста рыб.
Это не первый случай рыбного браконьерства в ХМАО. Ранее жители Сургута получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. Они использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период.
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