В России хотят создать новую категорию врачей для сердечников

Новую врачебную специальность — аритмологию предложил создать Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в документе, который организация подготовила для экспертного форума.
«Всероссийский союз пациентов предлагает создать врачебную специальность — аритмология в рамках совершенствования федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“. Такие рекомендации союз подготовил в дорожной карте по итогам III экспертного форума „Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни“», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Аритмия характеризуется нарушением работы сердца и ее причины разнообразны. Данное заболевание требует особого внимания врачей, отмечается в документе.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, что неблагоприятный исход болезней сердца связан с непосещением врача пациентами. Он посоветовал регулярно обследоваться у профильных специалистов, передает издание «Ридус».
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