В России хотят создать новую категорию врачей для сердечников

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Врачи-аритмологи могут появиться в России (архивное фото)
Врачи-аритмологи могут появиться в России (архивное фото) Фото:

Новую врачебную специальность — аритмологию предложил создать Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в документе, который организация подготовила для экспертного форума.

«Всероссийский союз пациентов предлагает создать врачебную специальность — аритмология в рамках совершенствования федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“. Такие рекомендации союз подготовил в дорожной карте по итогам III экспертного форума „Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни“», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Аритмия характеризуется нарушением работы сердца и ее причины разнообразны. Данное заболевание требует особого внимания врачей, отмечается в документе.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, что неблагоприятный исход болезней сердца связан с непосещением врача пациентами. Он посоветовал регулярно обследоваться у профильных специалистов, передает издание «Ридус».

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Новую врачебную специальность — аритмологию предложил создать Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в документе, который организация подготовила для экспертного форума. «Всероссийский союз пациентов предлагает создать врачебную специальность — аритмология в рамках совершенствования федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“. Такие рекомендации союз подготовил в дорожной карте по итогам III экспертного форума „Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни“», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Аритмия характеризуется нарушением работы сердца и ее причины разнообразны. Данное заболевание требует особого внимания врачей, отмечается в документе. Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, что неблагоприятный исход болезней сердца связан с непосещением врача пациентами. Он посоветовал регулярно обследоваться у профильных специалистов, передает издание «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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