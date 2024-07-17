Издание Mirror рассказало о напитке, способном защитить от рака и диабета

Чайный гриб является напитком, который может предотвратить развитие рака и диабета второго типа благодаря своим антиоксидантным свойствам. Об этом пишет The Mirror.
«Согласно различным исследованиям, чайный гриб обладает свойствами для борьбы с болезнями, которые могут помочь предотвратить такие заболевания, как диабет 2 типа и рак. Поскольку чайный гриб готовится из зеленого чая, который богат полифенолами, это делает его мощным антиоксидантом. Увеличение потребления полифенолов может помочь увеличить количество сжигаемых калорий, уменьшить жир на животе, повысить уровень холестерина и снизить уровень сахара в крови», — сказано в тексте.
Специалисты утверждают, что полифенолы в чайном грибе могут останавливать рост раковых клеток и даже стимулировать их гибель. По результатам исследований, регулярное употребление этого напитка приводит к уменьшению риска заболеть различными видами рака и снижению уровня сахара в крови.
Ранее сообщалось о шести признаках скрытого рака, которым болеют тысячи жителей Великобритании. Симптомами этого заболевания может являться боль в костях, переломы, усталость, изменение чувствительности или слабость, множество инфекций и чувство жажды.
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