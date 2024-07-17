Имя основателя движения «Митьки» Шагина убрали с выставки в «Манеже»

В Санкт-Петербургском «Манеже» из списка участников выставки убрали имя основателя творческого объединения «Митьки» Дмитрия Шагина. Об этом рассказал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом).
«Замазали имя Шагина в списке участников на информационном стенде в „‚Манеже‘“, — передает слова Вишневского РБК. Он добавил, что позднее этот информационный стенд был полностью заменен, и упоминание о Шагине исчезло с него полностью.
В прошлом году картину художника Шагина сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства. На распечатанной копии картины на баннере был закрашен лозунг творческой группы «Митьки», придуманный 40 лет назад. Шагин расценил это как вандализм и пример коммунистического ужаса, отметив, что группу запрещали в 1980-х, но тогда хотя бы не закрашивали. Музей объяснил снятие картины попыткой «избежать тревожащих интерпретаций», но подчеркнул уважение к творчеству художника.
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