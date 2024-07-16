Власти раскрыли, на сколько подорожают услуги ЖКХ следующим летом в Свердловской области

Тарифы ЖКХ в Свердловской области повысят на 8,1% летом 2025-го года

17 июля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Стоимость услуг ЖКХ собираются поднять на 8,1% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области вырастет на 8,1% с начала июля 2025 года. С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Соответствующий документ опубликован на региональном портале нормативно-правовых актов. «Предложение по установлению на 2025 год индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области. С 1 июля по 31 декабря [увеличится] на 8,1%», — следует из документа. С 1 января по 30 июня того же года стоимость будет оставаться прежней. На Среднем Урале с 1 июля 2024-го повысилась стоимость всех коммунальных услуг, включая отопление, водоснабжение, газ, электричество и вывоз мусора. Рост составил порядка 9,8% по региону и 13,8% в Качканарском городском округе. Кроме того, с 1 июля начали действовать тарифы на электроэнергию, дифференцированные по объему потребления. Всего будет три диапазона: до 11 тысяч кВтч, до 19 тысяч кВтч и больше этого значения. Максимальное потребление для первой категории определили из круглосуточной нагрузки в 15 кВтч, что немного больше, чем обычно потребляют свердловчане. Власти отмечают, что это никак не повлияет на расходы среднестатистического пользователя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость коммунальных услуг в Свердловской области вырастет на 8,1% с начала июля 2025 года. С таким предложением выступил губернатор Евгений Куйвашев. Соответствующий документ опубликован на региональном портале нормативно-правовых актов. «Предложение по установлению на 2025 год индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области. С 1 июля по 31 декабря [увеличится] на 8,1%», — следует из документа. С 1 января по 30 июня того же года стоимость будет оставаться прежней. На Среднем Урале с 1 июля 2024-го повысилась стоимость всех коммунальных услуг, включая отопление, водоснабжение, газ, электричество и вывоз мусора. Рост составил порядка 9,8% по региону и 13,8% в Качканарском городском округе. Кроме того, с 1 июля начали действовать тарифы на электроэнергию, дифференцированные по объему потребления. Всего будет три диапазона: до 11 тысяч кВтч, до 19 тысяч кВтч и больше этого значения. Максимальное потребление для первой категории определили из круглосуточной нагрузки в 15 кВтч, что немного больше, чем обычно потребляют свердловчане. Власти отмечают, что это никак не повлияет на расходы среднестатистического пользователя.