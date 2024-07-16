Оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет рабочих на зарплаты до 150 тысяч рублей

В Екатеринбурге АО «Уралтрансмаш» в июле опубликовало 73 вакансии, токарям-карусельщикам там готовы платить до 150 тысяч рублей, каменщикам 100 тысяч рублей. Вакансии для новых специалистов опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие нуждается в слесарях, токарях, инженерах и других сотрудниках на рабочие специальности.
Одну из самых высоких зарплат там готовы предложить токарю-карусельщику (130-150 тысяч рублей в месяц). В задачи входит обработка деталей на карусельных токарных станках. Зарплата инженеров-технологов составляет 120 тысяч рублей в месяц — новым специалистам нужно уметь разрабатывать программы на станки, подбирать режущий инструмент. Работодатель рассматривает специалистов только с оконченным высшим образованием. Фрезеровщикам предлагают от 130 тысяч рублей, специалистам финансового отдела — от 85 тысяч рублей, малярам по металлу — от 90 тысяч рублей.
Завод предоставляет отсрочку от мобилизации. Сотрудникам частично компенсируют оплату детского сада и аренду жилья. АО «Уралтрансмаш» производит самоходную артиллерию, запчасти к танкам, трамвайные вагоны, нефтяные качалки и другую продукцию.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Уральский оптико-механический завод» ищет 113 новых сотрудников. Завод ищет операторов технологических установок, менеджеров по экспорту, чистильщиков оптики и других специалистов.
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