16 июля 2024

Оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет рабочих на зарплаты до 150 тысяч рублей

АО «Уралтрансмаш» ищет 73 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация трамвая модели 71-415 на Уралтрансмаш. Екатеринбург, трамвайное производство, производство трамваев
Токарям-карусельщикам готовы платить до 150 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге АО «Уралтрансмаш» в июле опубликовало 73 вакансии, токарям-карусельщикам там готовы платить до 150 тысяч рублей, каменщикам 100 тысяч рублей. Вакансии для новых специалистов опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие нуждается в слесарях, токарях, инженерах и других сотрудниках на рабочие специальности.

Одну из самых высоких зарплат там готовы предложить токарю-карусельщику (130-150 тысяч рублей в месяц). В задачи входит обработка деталей на карусельных токарных станках. Зарплата инженеров-технологов составляет 120 тысяч рублей в месяц — новым специалистам нужно уметь разрабатывать программы на станки, подбирать режущий инструмент. Работодатель рассматривает специалистов только с оконченным высшим образованием. Фрезеровщикам предлагают от 130 тысяч рублей, специалистам финансового отдела — от 85 тысяч рублей, малярам по металлу — от 90 тысяч рублей.

Завод предоставляет отсрочку от мобилизации. Сотрудникам частично компенсируют оплату детского сада и аренду жилья. АО «Уралтрансмаш» производит самоходную артиллерию, запчасти к танкам, трамвайные вагоны, нефтяные качалки и другую продукцию.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Уральский оптико-механический завод» ищет 113 новых сотрудников. Завод ищет операторов технологических установок, менеджеров по экспорту, чистильщиков оптики и других специалистов.

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В Екатеринбурге АО «Уралтрансмаш» в июле опубликовало 73 вакансии, токарям-карусельщикам там готовы платить до 150 тысяч рублей, каменщикам 100 тысяч рублей. Вакансии для новых специалистов опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие нуждается в слесарях, токарях, инженерах и других сотрудниках на рабочие специальности. Одну из самых высоких зарплат там готовы предложить токарю-карусельщику (130-150 тысяч рублей в месяц). В задачи входит обработка деталей на карусельных токарных станках. Зарплата инженеров-технологов составляет 120 тысяч рублей в месяц — новым специалистам нужно уметь разрабатывать программы на станки, подбирать режущий инструмент. Работодатель рассматривает специалистов только с оконченным высшим образованием. Фрезеровщикам предлагают от 130 тысяч рублей, специалистам финансового отдела — от 85 тысяч рублей, малярам по металлу — от 90 тысяч рублей. Завод предоставляет отсрочку от мобилизации. Сотрудникам частично компенсируют оплату детского сада и аренду жилья. АО «Уралтрансмаш» производит самоходную артиллерию, запчасти к танкам, трамвайные вагоны, нефтяные качалки и другую продукцию. Ранее URA.RU рассказывало, что «Уральский оптико-механический завод» ищет 113 новых сотрудников. Завод ищет операторов технологических установок, менеджеров по экспорту, чистильщиков оптики и других специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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