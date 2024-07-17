Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью: что известно о болезнях лидера США

Президент США Джо Байден выразил готовность отказаться от участия в президентской гонке, если будут выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что его заболевания могут стать причиной для выхода из гонки. Что известно о болезнях американского лидера — в материале URA.RU.
Состояние Байдена на дебатах
В интервью ABC News после дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом Байден признал, что был изнурен и испытал «плохой эпизод». Он отметил, что чувствовал себя больным, и попросил врачей проверить его на наличие COVID-19 и других инфекций. По его словам, накануне он подхватил сильную простуду.
Визиты эксперта по болезни Паркинсона в Белый дом
Доктор Кевин Каннард, специалист по болезни Паркинсона, посетил Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев, пишет TNYT. По словам представителей администрации президента США, Байден проходил обследование у невролога лишь три раза за время своего президентства.
Врач Белого дома Кевин О'Коннор уточнил, что большинство визитов Каннарда были связаны с лечением других людей. Он также отметил, что последнее обследование Байдена не обнаружило никаких признаков болезни Паркинсона у американского лидера.
Здоровье Байдена под вопросом
В беседе с Barron's эксперты в области здравоохранения считают, что Байден должен пройти дополнительное когнитивное тестирование. Невролог Гарвардской медицинской школы Деннис Селко отмечает признаки, которые могут указывать на неврологическое заболевание у Байдена. Он также уточнил, что американский президент имеет «внешний вид пациента с ранней болезнью Паркинсона» из-за его медленной и скованной походки и низкого, едва слышного голоса.
По словам президента Baycrest Academy, больницы, специализирующейся на уходе за пожилыми людьми Эллисон Секулер, кандидат в президенты США продемонстрировал определенные проблемы с точки зрения способности придерживаться темы обсуждения. Она считает, что такое легкое когнитивное нарушение говорит о возможности развития у него болезни Альцгеймера и других форм деменции.
С ними соглашается и доктор Валерий Новоселов, автор медицинского бестселлера «Альцгеймер». По его словам, Байден болен деменцией. У американского лидера видимое нарушение памяти, путаница имен, должностей, явные трудности при подборе слов, частые потери мысли в процессе ее изложения, передает «КП». По его мнению, когнитивные нарушения главы США стали деменцией еще в 2019-2020 годах.
Зарегистрированное состояние здоровья Байдена
Апноэ
В 2024 году в медицинском отчете президента США был подтвержден диагноз обструктивного апноэ сна. Белый дом признал наличие проблем со сном у Байдена.
Неклапанная фибрилляция предсердий
Байден также страдает от неклапанной фибрилляции предсердий (A-fib), что означает наличие нерегулярного сердечного ритма. Согласно отчетам, он остается бессимптомным в отношении этого состояния.
Аневризмы мозга в прошлом
В 1988 году Джо Байден перенес две операции по удалению аневризм мозга. Ситуация с которыми была опасна для его жизни. По словам его жены Джилл, уже был вызван священник для проведения последнего обряда. Однако его услуги не понадобились, так как американскому президенту удалось выжить.
Вербальные проверки и ежегодные осмотры
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден регулярно, примерно два раза в неделю, проходит «вербальную проверку» у своего личного врача во время занятий спортом. Она также отметила, что медицинская часть президента находится неподалеку от его резиденции, что позволяет легко проводить эти проверки. Кроме того, президент проходит полное медицинское обследование приблизительно раз в год.
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