Как на Западе отреагировали на новости о здоровье Байдена

Терапевт О’Коннор: Джо Байден иногда перестает дышать во сне

Джо Байден недавно прошел ежегодное обследование Фото: Official White House / Adam Schultz

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден недавно прошел медицинское обследование на состояние управлять государством. В заключении терапевта Кевина О’Коннора сказано, что с главой Штатов все в порядке, однако он страдает от апное — временная остановка дыхания. На это уже успела отреагировать западная пресса, отмечая желание 81-летнего Байдена пойти на новый президентский срок. Главные заявления — в материале URA.RU.

Результаты обследования Байдена

В этом году они почти не показали новых беспокойств. Однако врач заявил, что у Байдена было выявлено «осбтруктивное апноэ», которое проявляется во сне. Именно это заболевание приводит к проблемам с памятью.

Также были обнаружены: спинной артрит, гиперлипидемия и заболевания желудочно-кишечного тракта. О’Коннор считает Байдена вполне здоровым и крепким для своих лет мужчиной.

Избиратели обеспокоены здоровьем Байдена: Financial Times

В издании привели недавний опрос NBC News. Согласно ему, три четверти избирателей обеспокоены возрастом президента и его пригодностью для должности. Опрос был проведен до новых выборов в США, в которых хочет участвовать Байден.

Здоровье Байдена — тема номер один в СМИ США: The Washington Post

Отчет по здоровью Байдена был опубликован в то время, когда его возраст и когнитивные способности находились под пристальным вниманием. Дело в том, что самый старый президент страны баллотируется на переизбрание. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post .

Врачи отказались дать информацию о когнитивных способностях Байдена: The New York Times

В последнее время Байден стал заметно медленнее ходить. Причина — значительный артрит позвоночника. Также были названы еще несколько болезней. Однако не были упомянуты результаты когнитивных исследований.

«Резюме, опубликованное доктором О’Коннором, отражает длительное и подробное исследование. Но президент, его советники и команда из 20 врачей в конечном итоге отказались предоставить подробную информацию о когнитивных способностях Байдена», — говорится в материале .

Медицинские обследования не могут показать всего: The Wall Street Journal

Газета The Wall Street Journal сообщает, что медицинские обследования президентов не всегда могут показать всю картину. Они лишь дают представление о состоянии здоровья главы государства. Раскрытие же полной картины может угрожать безопасности Байдена. После обследования врач Байдена не пришел на конференцию с журналистами, как это было ранее.

«Врач Байдена не пришел в комнату для брифингов Белого дома, чтобы ответить на вопросы журналистов, как это происходило при предыдущей администрации. Президентские медицинские осмотры часто дают некоторое представление о состоянии здоровья главнокомандующего, хотя они могут и не раскрывать всего», — говорится в материале .