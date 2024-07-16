Полпред Якушев и губернатор Текслер приедут в Магнитогорск на День металлурга

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят Магнитогорск 19 июля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
«Глава области и полпред осмотрят ряд социальных объектов Магнитогорска. Также они примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга и 95-летнему юбилею города», — пояснили в пресс-службе.
В начале недели глава ПАО «ММК» Виктор Рашников и Текслер доложили по видеосвязи президенту Владимиру Путину о запуске новой коксовой батареи на металлургическом комбинате и третьей очереди паркового комплекса «Притяжение». В прямом эфире Путин дал старт производственному процессу и поздравил металлургов с профессиональным праздником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!