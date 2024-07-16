16 июля 2024

Полпред Якушев и губернатор Текслер приедут в Магнитогорск на День металлурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравят магнитогорцев и осмотрят объекты ММК Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят Магнитогорск 19 июля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Глава области и полпред осмотрят ряд социальных объектов Магнитогорска. Также они примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга и 95-летнему юбилею города», — пояснили в пресс-службе.

В начале недели глава ПАО «ММК» Виктор Рашников и Текслер доложили по видеосвязи президенту Владимиру Путину о запуске новой коксовой батареи на металлургическом комбинате и третьей очереди паркового комплекса «Притяжение». В прямом эфире Путин дал старт производственному процессу и поздравил металлургов с профессиональным праздником.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят Магнитогорск 19 июля. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Глава области и полпред осмотрят ряд социальных объектов Магнитогорска. Также они примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга и 95-летнему юбилею города», — пояснили в пресс-службе. В начале недели глава ПАО «ММК» Виктор Рашников и Текслер доложили по видеосвязи президенту Владимиру Путину о запуске новой коксовой батареи на металлургическом комбинате и третьей очереди паркового комплекса «Притяжение». В прямом эфире Путин дал старт производственному процессу и поздравил металлургов с профессиональным праздником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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