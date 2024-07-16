В Кольцово поймали немца, пытавшегося перевезти десятки тысяч евро. Фото

17 июля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Большую часть суммы изъяли и поместили на хранение (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили более 20 тысяч евро у жителя Германии, прилетевшего из Стамбула. Мужчина с крупной суммой попался на «зеленом» коридоре, из-за чего у него изъяли часть суммы (более 10 тысяч евро). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Авиапассажир пересек зеленую линию, тем самым заявив, что у него нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. При досмотре у немецкого туриста таможенники обнаружили наличные в размере 20060 евро и 400 турецких лир, что в эквиваленте составляет 21508 долларов», — следует из сообщения. Допустимая сумма на перевоз без декларирования — 10 тысяч долларов. Иностранец пояснил, что в России собирался приобрести машину своей подруге, а о необходимости декларирования суммы, по его словам, не знал. В отношении мужчины завели административное дело. Допустимая сумма к провозу была возвращена, а остальные средства помещены на хранение. Ранее пассажира из Екатеринбурга оштрафовали на 230 тысяч рублей за попытку вывоза из страны порядка трех миллионов рублей в долларах. Мужчина хотел купить автомобиль. Лишнюю сумму изъяли и поместили на хранение Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Иностранец должен был задекларировать более 10 тысяч евро Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили более 20 тысяч евро у жителя Германии, прилетевшего из Стамбула. Мужчина с крупной суммой попался на «зеленом» коридоре, из-за чего у него изъяли часть суммы (более 10 тысяч евро). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Авиапассажир пересек зеленую линию, тем самым заявив, что у него нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. При досмотре у немецкого туриста таможенники обнаружили наличные в размере 20060 евро и 400 турецких лир, что в эквиваленте составляет 21508 долларов», — следует из сообщения. Допустимая сумма на перевоз без декларирования — 10 тысяч долларов. Иностранец пояснил, что в России собирался приобрести машину своей подруге, а о необходимости декларирования суммы, по его словам, не знал. В отношении мужчины завели административное дело. Допустимая сумма к провозу была возвращена, а остальные средства помещены на хранение. Ранее пассажира из Екатеринбурга оштрафовали на 230 тысяч рублей за попытку вывоза из страны порядка трех миллионов рублей в долларах. Мужчина хотел купить автомобиль.