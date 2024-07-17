В мире США Трамп рассказал, в каких отношениях находится с Путиным Трамп признался, что находится в хороших отношениях с Путиным 17 июля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Дональд Трамп рассказал о хороших взаимоотношениях с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал Bloomberg. «Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — сообщил Трамп американской газете Bloomberg . По его словам, если бы народ его переизбрал в 2020 году, конфликта на Украине можно было бы избежать. Однако сейчас изменить уже ничего не в силах, подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал Bloomberg. «Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — сообщил Трамп американской газете Bloomberg. По его словам, если бы народ его переизбрал в 2020 году, конфликта на Украине можно было бы избежать. Однако сейчас изменить уже ничего не в силах, подчеркнул он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям