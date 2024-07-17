Трамп рассказал, в каких отношениях находится с Путиным

Дональд Трамп рассказал о хороших взаимоотношениях с Владимиром Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал Bloomberg.
«Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — сообщил Трамп американской газете
По его словам, если бы народ его переизбрал в 2020 году, конфликта на Украине можно было бы избежать. Однако сейчас изменить уже ничего не в силах, подчеркнул он.
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