Трамп рассказал, в каких отношениях находится с Путиным

Трамп признался, что находится в хороших отношениях с Путиным
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Дональд Трамп рассказал о хороших взаимоотношениях с Владимиром Путиным Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — сообщил Трамп американской газете Bloomberg.

По его словам, если бы народ его переизбрал в 2020 году, конфликта на Украине можно было бы избежать. Однако сейчас изменить уже ничего не в силах, подчеркнул он.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал Bloomberg. «Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения. Нам никогда не грозила война», — сообщил Трамп американской газете Bloomberg. По его словам, если бы народ его переизбрал в 2020 году, конфликта на Украине можно было бы избежать. Однако сейчас изменить уже ничего не в силах, подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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