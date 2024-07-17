РИАН: причиной крушения Superjet в Подмосковье мог стать человеческий фактор

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Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в Коломне, три члена экипажа погибли
Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в Коломне, три члена экипажа погибли Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Причиной аварии Sukhoi Superjet мог стать человеческий фактор. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию крушения.

«Обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье указывают, что причиной мог быть человеческий фактор», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Информация об отказе силовых установок самолета, появившаяся ранее, по словам собеседника издания, не соответствует действительности.

Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля, три человека погибло. Крушения можно было избежать, если бы судно прошло обязательный облет после ремонта, как того требует регламент. При следовании инструкции, экипаж летчиков-испытателей мог бы заметить технические неисправности самолета.

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Причиной аварии Sukhoi Superjet мог стать человеческий фактор. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию крушения. «Обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье указывают, что причиной мог быть человеческий фактор», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Информация об отказе силовых установок самолета, появившаяся ранее, по словам собеседника издания, не соответствует действительности. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля, три человека погибло. Крушения можно было избежать, если бы судно прошло обязательный облет после ремонта, как того требует регламент. При следовании инструкции, экипаж летчиков-испытателей мог бы заметить технические неисправности самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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