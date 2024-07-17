РИАН: причиной крушения Superjet в Подмосковье мог стать человеческий фактор

Причиной аварии Sukhoi Superjet мог стать человеческий фактор. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию крушения.
«Обстоятельства крушения SSJ в Подмосковье указывают, что причиной мог быть человеческий фактор», — сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Информация об отказе силовых установок самолета, появившаяся ранее, по словам собеседника издания, не соответствует действительности.
Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля, три человека погибло. Крушения можно было избежать, если бы судно прошло обязательный облет после ремонта, как того требует регламент. При следовании инструкции, экипаж летчиков-испытателей мог бы заметить технические неисправности самолета.
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