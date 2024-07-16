Мэр Тюмени нашел место для бесплатного пляжа

В Тюмени определили место, подходящее для бесплатного городского пляжа

17 июля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В случае принятия положительного решения, обустройство пляжа займет всего несколько дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Максим Афанасьев и руководитель регионального МЧС Артур Хачатрян определили место, на котором в будущем можно обустроить бесплатный пляж для горожан. Об этом Афанасьев рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам инспекционной поездки по Туре со специалистами ГИМС. «В данный момент мы рассматриваем вариант создания зоны отдыха на противоположном от аквапарка („ЛетоЛето“, — прим. ред.) берегу водоема. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера», — сообщил Афанасьев. В пресс-службе городской администрации URA.RU пояснили, что водоем отделен от Туры, и вода из реки в него не попадает. Отобранные пробы воды соответствуют санитарным нормам. «Подготовка берега озера Алебашевское потребует большого количества времени, а горожанам пляж нужен как можно быстрее. Поэтому сейчас обсуждается вариант с карьером в районе аквапарка», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Тюмени. Источники URA.RU предполагают, что на обустройство общественного пляжа на этом карьере может понадобиться всего несколько дней. В администрации так же уточнили, что вопрос с создание пляжа на месте карьера пока обсуждается. Точных сроков реализации проекта на данный момент нет. Ранее URA.RU рассказало, что жители Тюмени подготовили петицию, в которой просят у местных властей организовать бесплатные места отдыха у воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тюмени Максим Афанасьев и руководитель регионального МЧС Артур Хачатрян определили место, на котором в будущем можно обустроить бесплатный пляж для горожан. Об этом Афанасьев рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам инспекционной поездки по Туре со специалистами ГИМС. «В данный момент мы рассматриваем вариант создания зоны отдыха на противоположном от аквапарка („ЛетоЛето“, — прим. ред.) берегу водоема. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера», — сообщил Афанасьев. В пресс-службе городской администрации URA.RU пояснили, что водоем отделен от Туры, и вода из реки в него не попадает. Отобранные пробы воды соответствуют санитарным нормам. «Подготовка берега озера Алебашевское потребует большого количества времени, а горожанам пляж нужен как можно быстрее. Поэтому сейчас обсуждается вариант с карьером в районе аквапарка», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы Тюмени. Источники URA.RU предполагают, что на обустройство общественного пляжа на этом карьере может понадобиться всего несколько дней. В администрации так же уточнили, что вопрос с создание пляжа на месте карьера пока обсуждается. Точных сроков реализации проекта на данный момент нет. Ранее URA.RU рассказало, что жители Тюмени подготовили петицию, в которой просят у местных властей организовать бесплатные места отдыха у воды.