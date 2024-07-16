16 июля 2024

Приборы против беспилотников челябинского радиозавода опробуют в зоне СВО

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Приборы помогут сбивать вражеские дроны Фото:
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Легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» посетила Челябинский радиозавод «Полет», где ознакомилась с новейшими разработками в области радиоэлектронной борьбы, направленными против беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

«Наши окопные комплексы радиоэлектронной борьбы незаметны и эффективно уничтожают дроны противника», — подчеркнул представитель завода. Мобильные и стационарные системы предназначены для использования в зоне специальной военной операции и на объектах повышенной важности.

Главный инженер завода Иван Портнягин заявил о планах поездки в зону СВО для тестирования и совершенствования изделий. «Пятнашка» выразила интерес к новым технологиям, которые могут быть применены на практике.

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Легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» посетила Челябинский радиозавод «Полет», где ознакомилась с новейшими разработками в области радиоэлектронной борьбы, направленными против беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Наши окопные комплексы радиоэлектронной борьбы незаметны и эффективно уничтожают дроны противника», — подчеркнул представитель завода. Мобильные и стационарные системы предназначены для использования в зоне специальной военной операции и на объектах повышенной важности. Главный инженер завода Иван Портнягин заявил о планах поездки в зону СВО для тестирования и совершенствования изделий. «Пятнашка» выразила интерес к новым технологиям, которые могут быть применены на практике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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