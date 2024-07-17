В Екатеринбурге пойманы аферисты, укравшие миллионы у прощенного Путиным солдата

В Екатеринбурге задержали подозреваемых, укравших деньги у бойца СВО

17 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Боец приехал в Екатеринбург, чтобы подписать рапорт на отпуск (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали двоих подозреваемых, укравших 3,6 млн рублей у военного, участвующего в спецоперации на Украине. Для поимки одного из возможных преступников силовикам пришлось организовать засаду. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Первого подозреваемого задержали по горячим следам, а вот для поимки второго была организована засада. Возможно, это не первые преступления, которые задержанные совершили. Сейчас определяется круг других пострадавших», — пояснил собеседник агентства. Когда боец потерял деньги, обратился в свердловский фонд «Защитники Отечества». Там ему помогли оформить обращение в полицию. «Сейчас он продолжает амбулаторное лечение в госпитале в Екатеринбурге. Мы находимся с ним на связи», — рассказали URA.RU в фонде. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Как ранее писало URA.RU, из зоны боевых действий солдат вернулся в начале июля. В Кольцово к нему подошел незнакомец, который представился таксистом. После этого он отвез его в квартиру к своей знакомой. Спустя некоторое время мужчина забрал телефон у солдата, заявив, что будет следить за его деньгами. Так он получил доступ к онлайн-банку. Потом он, взяв друга, увез бойца в сауну. Ничего не подозревающий солдат отдыхал и уснул. Проснувшись, больше никого не видел никого из присутствующих. Затем он заметил, что с его счета украли более 3,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали двоих подозреваемых, укравших 3,6 млн рублей у военного, участвующего в спецоперации на Украине. Для поимки одного из возможных преступников силовикам пришлось организовать засаду. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Первого подозреваемого задержали по горячим следам, а вот для поимки второго была организована засада. Возможно, это не первые преступления, которые задержанные совершили. Сейчас определяется круг других пострадавших», — пояснил собеседник агентства. Когда боец потерял деньги, обратился в свердловский фонд «Защитники Отечества». Там ему помогли оформить обращение в полицию. «Сейчас он продолжает амбулаторное лечение в госпитале в Екатеринбурге. Мы находимся с ним на связи», — рассказали URA.RU в фонде. Агентство также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Как ранее писало URA.RU, из зоны боевых действий солдат вернулся в начале июля. В Кольцово к нему подошел незнакомец, который представился таксистом. После этого он отвез его в квартиру к своей знакомой. Спустя некоторое время мужчина забрал телефон у солдата, заявив, что будет следить за его деньгами. Так он получил доступ к онлайн-банку. Потом он, взяв друга, увез бойца в сауну. Ничего не подозревающий солдат отдыхал и уснул. Проснувшись, больше никого не видел никого из присутствующих. Затем он заметил, что с его счета украли более 3,6 млн рублей.