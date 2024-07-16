16 июля 2024

Прокуратура начала проверку после забастовки водителей автобусов в Челябинске

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура проверит компанию, водители которой устроили забастовку Фото:

Прокуратура Челябинска начала проверку компании-перевозчика ООО «Кумир-Автолайн 2», водители которой 17 июля после неполучения зарплаты устроили забастовку и не вышли на маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.

«Прокуратурой города организована проверка исполнения требований трудового законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. В случае выявления нарушений, для их устранения будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Водители автобусов маршрута 22А устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Из-за этого многие горожане не смогли уехать в нужном им направлении. Перевозчик же после резонанса пообещал разобраться в ситуации.

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Прокуратура Челябинска начала проверку компании-перевозчика ООО «Кумир-Автолайн 2», водители которой 17 июля после неполучения зарплаты устроили забастовку и не вышли на маршруты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц. «Прокуратурой города организована проверка исполнения требований трудового законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. В случае выявления нарушений, для их устранения будут приняты соответствующие меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Водители автобусов маршрута 22А устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Из-за этого многие горожане не смогли уехать в нужном им направлении. Перевозчик же после резонанса пообещал разобраться в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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