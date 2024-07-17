Песков объяснил, почему Путин ехал по М-11 на «Ладе», а не на «Москвиче»

Песков: Путин выбрал для проезда по М-11 российскую «Ладу Ауру»
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В Кремле объяснили, почему президент Владимир Путин ехал по М-11 на «Ладе», а не «Москвиче»
В Кремле объяснили, почему президент Владимир Путин ехал по М-11 на «Ладе», а не «Москвиче» Фото:

Президент Владимир Путин выбрал для проезда по северному обходу Твери новый автомобиль «Лада Аура» в связи с тем, что это российская машина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это российская машина, во-первых. Во-вторых, у нас вчера также открывался обход вокруг Тольятти. Очень важный, главный из индустриальных центров города — это „АвтоВАЗ“, [где и производят „Ладу“]», — пояснил Песков.

Владимир Путин накануне открыл последний построенный участок трассы М-11 «Нева» (северный обход Твери). Путин проехал по новой дороге лично за рулем автомобиля «Лада Аура».

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Президент Владимир Путин выбрал для проезда по северному обходу Твери новый автомобиль «Лада Аура» в связи с тем, что это российская машина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это российская машина, во-первых. Во-вторых, у нас вчера также открывался обход вокруг Тольятти. Очень важный, главный из индустриальных центров города — это „АвтоВАЗ“, [где и производят „Ладу“]», — пояснил Песков. Владимир Путин накануне открыл последний построенный участок трассы М-11 «Нева» (северный обход Твери). Путин проехал по новой дороге лично за рулем автомобиля «Лада Аура».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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