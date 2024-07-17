Песков: при Трампе ничего хорошего для России не делалось

17 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Наличие диалога между США и РФ — единственный плюс, который присутствовал во времена правления Трампа, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило, несмотря на его утверждения о хороших отношениях с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения», — заявил Песков. Единственным положительным элементом правления Трампа в США для РФ пресс-секретарь президента назвал наличие диалога между странами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что Россия и лично Путин традиционно становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. По его словам, российский лидер всегда присутствует на повестке дня в дебатах американских кандидатов. Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным. По его словам, экс-глава США хорошо ладил с российским лидером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило, несмотря на его утверждения о хороших отношениях с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения», — заявил Песков. Единственным положительным элементом правления Трампа в США для РФ пресс-секретарь президента назвал наличие диалога между странами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что Россия и лично Путин традиционно становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. По его словам, российский лидер всегда присутствует на повестке дня в дебатах американских кандидатов. Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным. По его словам, экс-глава США хорошо ладил с российским лидером.