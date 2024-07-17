Песков: при Трампе ничего хорошего для России не делалось

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Наличие диалога между США и РФ — единственный плюс, который присутствовал во времена правления Трампа, заявил Песков Фото:

В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило, несмотря на его утверждения о хороших отношениях с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения», — заявил Песков. Единственным положительным элементом правления Трампа в США для РФ пресс-секретарь президента назвал наличие диалога между странами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков также подчеркнул, что Россия и лично Путин традиционно становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. По его словам, российский лидер всегда присутствует на повестке дня в дебатах американских кандидатов.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным. По его словам, экс-глава США хорошо ладил с российским лидером.

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В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило, несмотря на его утверждения о хороших отношениях с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения», — заявил Песков. Единственным положительным элементом правления Трампа в США для РФ пресс-секретарь президента назвал наличие диалога между странами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что Россия и лично Путин традиционно становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. По его словам, российский лидер всегда присутствует на повестке дня в дебатах американских кандидатов. Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным. По его словам, экс-глава США хорошо ладил с российским лидером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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