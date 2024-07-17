В период президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило, несмотря на его утверждения о хороших отношениях с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«При Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения», — заявил Песков. Единственным положительным элементом правления Трампа в США для РФ пресс-секретарь президента назвал наличие диалога между странами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также подчеркнул, что Россия и лично Путин традиционно становятся неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. По его словам, российский лидер всегда присутствует на повестке дня в дебатах американских кандидатов.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным. По его словам, экс-глава США хорошо ладил с российским лидером.
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