Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Меркель с днем рождения

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Владимир Путин не поздравит Ангелу Меркель (на фото) с днем рождения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько знаю, планов на этот счет нет», — заявил Песков, Он добавил, что за последние годы никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля.

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Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Насколько знаю, планов на этот счет нет», — заявил Песков, Он добавил, что за последние годы никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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