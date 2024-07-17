Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Меркель с днем рождения

17 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не поздравит Ангелу Меркель (на фото) с днем рождения, заявил Дмитрий Песков Фото: bundeskanzlerin.de Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Насколько знаю, планов на этот счет нет», — заявил Песков, Он добавил, что за последние годы никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Насколько знаю, планов на этот счет нет», — заявил Песков, Он добавил, что за последние годы никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля.