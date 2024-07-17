Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Меркель с днем рождения

Владимир Путин не поздравит Ангелу Меркель (на фото) с днем рождения, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько знаю, планов на этот счет нет», — заявил Песков, Он добавил, что за последние годы никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля.
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