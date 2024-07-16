Власти Ханты-Мансийска ответили на жалобы горожан о нашествии комаров и мошек

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались на нашествие комаров и мошек. В администрации заявили, что в городе уже провели обработки против комаров. Но проблему с мошками решить невозможно, потому что обработки в местах размножения кровососущих насекомых могут навредить природе.
«На территории города ежегодно производится двукратная (за летний сезон) ларвицидная обработка (против комаров) стоячих водоемов, где развиваются личинки комаров. Контроль эффективности осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии. Согласно заключениям специалистов, оба этапа ларвицидной обработки проведены с необходимой эффективностью», — ответил администратор группы властей Ханты-Мансийска в соцсети «ВКонтакте» местной жительнице, которая пожаловалась на нашествие кровососущих насекомых.
Местные утверждают, что спастись от мошек не помогают никакие средства. «Из садика ребенка приводишь домой искусанного. Детей практически постоянно только на улице держат, никакие средства их не спасают. Шишки от укусов по всему телу, глаза отекшие от укусов мошек», — написала югорчанка в одном из городских пабликов.
В мэрии Ханты-Мансийска объяснили, что обработка водоемов против мошек невозможна. «Мошки — это отдельный вид насекомых, который размножается в проточных водоемах. К сожалению, проведение обработок в таких местах невозможно, поскольку это может нанести непоправимый вред состоянию водоемов», — заключили городские власти.
Ранее URA.RU рассказывало о рекомендациях врача из ХМАО, которые помогут югорчанам защититься от комаров и мошек. Аллерголог-иммунолог Людмила Трофимова советует обрабатывать одежду репеллентами перед выходом на улицу. Если комар все-таки укусил, следует обработать место укуса дезинфектором и нанести охлаждающий гель, который снимет зуд.
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