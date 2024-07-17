Пассажир «Уральских авиалиний» сообщил о минировании самолета

17 июля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Самолет вылетел в Москву с задержкой в три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Самарканде (Узбекистан) во время посадки самолета «Уральских авиалиний» 46-летний Александр дождался, когда все пассажиры покинут судно, и стал уверять экипаж, что борт заминирован. В конце концов мужчину скрутили силовики и доставили в отдел. Взрывчатку при повторном осмотре самолета не нашли, а рейс с трехчасовой задержкой вылетел обратно в Москву, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «Мужчина стал уверять бортпроводников в том, что в самолете заложено взрывное устройство и наотрез отказывался покидать салон. Переубедить пассажира не сумели ни члены экипажа, ни вызванный на борт представитель авиакомпании. Александр в неадекватном состоянии со стеклянными глазами продолжал настаивать на угрозе взрыва», — следует из сообщения. Представитель авиакомпании понял, что не справится с 46-летним пассажиром, и вызвал на борт силовиков. В отделе полиции Александр продолжал настаивать, что в самолете находится мина. «Взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. И Airbus 320 почти с трехчасовой задержкой вылетел обратно в Москву», — отметили в «Уральских авиалиниях». Ранее в аэропорту Кольцово путешественник, опаздывающий на рейс, сообщил о минировании воздушного судна. Из-за этого пассажиры были высажены для дополнительного досмотра борта и багажа. Вылет задержался на два часа и 14 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарканде (Узбекистан) во время посадки самолета «Уральских авиалиний» 46-летний Александр дождался, когда все пассажиры покинут судно, и стал уверять экипаж, что борт заминирован. В конце концов мужчину скрутили силовики и доставили в отдел. Взрывчатку при повторном осмотре самолета не нашли, а рейс с трехчасовой задержкой вылетел обратно в Москву, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «Мужчина стал уверять бортпроводников в том, что в самолете заложено взрывное устройство и наотрез отказывался покидать салон. Переубедить пассажира не сумели ни члены экипажа, ни вызванный на борт представитель авиакомпании. Александр в неадекватном состоянии со стеклянными глазами продолжал настаивать на угрозе взрыва», — следует из сообщения. Представитель авиакомпании понял, что не справится с 46-летним пассажиром, и вызвал на борт силовиков. В отделе полиции Александр продолжал настаивать, что в самолете находится мина. «Взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. И Airbus 320 почти с трехчасовой задержкой вылетел обратно в Москву», — отметили в «Уральских авиалиниях». Ранее в аэропорту Кольцово путешественник, опаздывающий на рейс, сообщил о минировании воздушного судна. Из-за этого пассажиры были высажены для дополнительного досмотра борта и багажа. Вылет задержался на два часа и 14 минут.