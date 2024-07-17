Россия вернула из украинского плена 95 военных

17 июля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Российские военные вернулись в Россию в результате обмена, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале . Взамен РФ отдала 95 украинских военных. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Российские военные будут доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Взамен РФ отдала 95 украинских военных. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Российские военные будут доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения.