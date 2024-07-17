Россия вернула из украинского плена 95 военных

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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Российские военные вернулись в Россию в результате обмена, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Взамен РФ отдала 95 украинских военных. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Российские военные будут доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения.

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Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Взамен РФ отдала 95 украинских военных. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Российские военные будут доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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