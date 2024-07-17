Россия вернула из украинского плена 95 военных

Российские военные вернулись в Россию в результате обмена, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих, находившихся в плену», — говорится в сообщении военного ведомства в
Российские военные будут доставлены в Москву. Там они пройдут курс лечения.
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