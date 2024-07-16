16 июля 2024

Ростехнадзор уличил газозаправки в ХМАО в нарушении правил безопасности

Газовые заправки в ХМАО использовали неисправное оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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На газозаправках в ХМАО обнаружили неисправное оборудование
На газозаправках в ХМАО обнаружили неисправное оборудование Фото:

Ростехнадзор провел проверку на автогазозаправочных станциях (АГЗС) ООО «Пропан», которое зарегистрировано в Нижневартовске (ХМАО). Инспекторы обнаружили ряд нарушений, в том числе повреждения в двигателе насоса и нехватку приборов для замера давления газа.

«Специалисты Ростехнадзора нанесли профилактический визит в ООО „Пропан“. Были выявлены нарушения требований нормативных документов: в операторной не размещена схема слива сжиженных углеводородных газов из автомобильных цистерн, отсутствует нумерация запорной арматуры, электродвигатель насосного агрегата эксплуатируется с поврежденным эластичным соединением вала, оборудование АГЗС частично оснащено манометрами, предусмотренными эксплуатационной документацией», — сообщили агентству в Ростехнадзоре.

Специалисты осмотрели территорию АГЗС и разъяснили работникам предприятия правила эксплуатации опасных газовых объектов. Ростехнадзор потребовал устранить нарушения в установленные сроки.

Ранее прокуратура ХМАО возбудила 17 дел об административных нарушениях в отношении владельцев газовых заправок в Нижневартовске. Ведомство обнаружило нарушения в обеспечении промышленной и пожарной безопасности АГЗС.

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Ростехнадзор провел проверку на автогазозаправочных станциях (АГЗС) ООО «Пропан», которое зарегистрировано в Нижневартовске (ХМАО). Инспекторы обнаружили ряд нарушений, в том числе повреждения в двигателе насоса и нехватку приборов для замера давления газа. «Специалисты Ростехнадзора нанесли профилактический визит в ООО „Пропан“. Были выявлены нарушения требований нормативных документов: в операторной не размещена схема слива сжиженных углеводородных газов из автомобильных цистерн, отсутствует нумерация запорной арматуры, электродвигатель насосного агрегата эксплуатируется с поврежденным эластичным соединением вала, оборудование АГЗС частично оснащено манометрами, предусмотренными эксплуатационной документацией», — сообщили агентству в Ростехнадзоре. Специалисты осмотрели территорию АГЗС и разъяснили работникам предприятия правила эксплуатации опасных газовых объектов. Ростехнадзор потребовал устранить нарушения в установленные сроки. Ранее прокуратура ХМАО возбудила 17 дел об административных нарушениях в отношении владельцев газовых заправок в Нижневартовске. Ведомство обнаружило нарушения в обеспечении промышленной и пожарной безопасности АГЗС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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