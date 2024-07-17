Звездопад Персеиды в 2024 году: когда и где смотреть метеорный поток

Астрономические события всегда вызывают восхищение и интерес, а звездопад Персеиды — одно из самых завораживающих зрелищ, которое ежегодно наблюдают миллионы людей по всему миру. В 2024 году этот небесный феномен обещает быть таким же захватывающим. О том, когда и где смотреть звездопад Персеиды, — в материале URA.RU.
Что такое звездопад Персеиды
Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. Когда эти частицы входят в земную атмосферу на большой скорости, они сгорают, создавая зрелищные световые следы на небе, известные как «падающие звезды». Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея.
Звездопад Персеиды не только красивое, но и важное событие для научного сообщества. Изучение метеоров помогает ученым узнать больше о начальном состоянии Солнечной системы и процессах, происходящих в верхних слоях атмосферы Земли.
Когда будет звездопад Персеиды в 2024 году
Метеорный поток Персеиды в 2024 году ожидается с 17 июля по 24 августа, но пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Астрономы предсказывают, что в этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях. Самый сильный метеорный поток пройдет 12 августа с 16:00 до 19:00 по московскому времени.
Во сколько и где смотреть звездопад Персеиды в России
Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета, чтобы темное небо обеспечило лучшие условия для наблюдения. Звездопад Персеиды можно увидеть в средних широтах Северного полушария. Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Перми, Уфы и многих других городов имеют возможность посмотреть на метеорный поток.
Как подготовиться к наблюдению
- Городской свет может помешать наблюдению за Персеидами, поэтому лучше выбрать место подальше от городских огней.
- Примерно за 20-30 минут до начала наблюдения стоит избегать яркого света, чтобы ваши глаза адаптировались к темноте.
- Возьмите с собой кемпинговый стул или лежак, чтобы можно было удобно расположиться и смотреть на небо без необходимости напрягать шею.
- Так как наблюдение за звездопадом может занять несколько часов, одевайтесь соответственно погодным условиям.
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