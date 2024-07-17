Звездопад Персеиды в 2024 году: когда и где смотреть метеорный поток

Метеорный поток Персеиды в России пройдет с 17 июля по 24 августа

17 июля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Звездопад Персеиды — ежегодное событие Фото: Сергей Русанов © URA.RU Астрономические события всегда вызывают восхищение и интерес, а звездопад Персеиды — одно из самых завораживающих зрелищ, которое ежегодно наблюдают миллионы людей по всему миру. В 2024 году этот небесный феномен обещает быть таким же захватывающим. О том, когда и где смотреть звездопад Персеиды, — в материале URA.RU. Что такое звездопад Персеиды Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. Когда эти частицы входят в земную атмосферу на большой скорости, они сгорают, создавая зрелищные световые следы на небе, известные как «падающие звезды». Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Звездопад Персеиды не только красивое, но и важное событие для научного сообщества. Изучение метеоров помогает ученым узнать больше о начальном состоянии Солнечной системы и процессах, происходящих в верхних слоях атмосферы Земли. Название звездопад Персеиды получил потому, что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Когда будет звездопад Персеиды в 2024 году Метеорный поток Персеиды в 2024 году ожидается с 17 июля по 24 августа, но пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Астрономы предсказывают, что в этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях. Самый сильный метеорный поток пройдет 12 августа с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Пик звездопада придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа Фото: ALI HAIDER/EPA/TASS Во сколько и где смотреть звездопад Персеиды в России Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета, чтобы темное небо обеспечило лучшие условия для наблюдения. Звездопад Персеиды можно увидеть в средних широтах Северного полушария. Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Перми, Уфы и многих других городов имеют возможность посмотреть на метеорный поток. Звездопад Персеиды можно увидеть в средних широтах Северного полушария Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Как подготовиться к наблюдению Городской свет может помешать наблюдению за Персеидами, поэтому лучше выбрать место подальше от городских огней.

Примерно за 20-30 минут до начала наблюдения стоит избегать яркого света, чтобы ваши глаза адаптировались к темноте.

Возьмите с собой кемпинговый стул или лежак, чтобы можно было удобно расположиться и смотреть на небо без необходимости напрягать шею.

Так как наблюдение за звездопадом может занять несколько часов, одевайтесь соответственно погодным условиям. Чтобы посмотреть на звездопад Персеиды, лучше всего уехать за город Фото: ALI HAIDER/EPA/TASS Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Астрономические события всегда вызывают восхищение и интерес, а звездопад Персеиды — одно из самых завораживающих зрелищ, которое ежегодно наблюдают миллионы людей по всему миру. В 2024 году этот небесный феномен обещает быть таким же захватывающим. О том, когда и где смотреть звездопад Персеиды, — в материале URA.RU. Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. Когда эти частицы входят в земную атмосферу на большой скорости, они сгорают, создавая зрелищные световые следы на небе, известные как «падающие звезды». Назван звездопад Персеиды так, потому что источник кометы расположен в зоне созвездия Персея. Звездопад Персеиды не только красивое, но и важное событие для научного сообщества. Изучение метеоров помогает ученым узнать больше о начальном состоянии Солнечной системы и процессах, происходящих в верхних слоях атмосферы Земли. Метеорный поток Персеиды в 2024 году ожидается с 17 июля по 24 августа, но пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Астрономы предсказывают, что в этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях. Самый сильный метеорный поток пройдет 12 августа с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Чтобы увидеть максимальное количество метеоров, лучше всего выбрать время после полуночи и до рассвета, чтобы темное небо обеспечило лучшие условия для наблюдения. Звездопад Персеиды можно увидеть в средних широтах Северного полушария. Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Екатеринбурга, Перми, Уфы и многих других городов имеют возможность посмотреть на метеорный поток.