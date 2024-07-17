ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
«ФАС направит запрос в нефтяные компании. В нем будет требование об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. », — говорится в заявлении ФАС.
Вопрос о предоставлении обоснования роста стоимости бензина обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Ведомство отмечает, что нефтяникам также рекомендовано увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже.
Минэнерго также предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.
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