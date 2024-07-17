17 июля 2024

ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдается сезонное повышение спроса на Аи-95
Наблюдается сезонное повышение спроса на Аи-95 Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«ФАС направит запрос в нефтяные компании. В нем будет требование об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. », — говорится в заявлении ФАС.

Вопрос о предоставлении обоснования роста стоимости бензина обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Ведомство отмечает, что нефтяникам также рекомендовано увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже.

Минэнерго также предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. «ФАС направит запрос в нефтяные компании. В нем будет требование об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. », — говорится в заявлении ФАС. Вопрос о предоставлении обоснования роста стоимости бензина обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Ведомство отмечает, что нефтяникам также рекомендовано увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже. Минэнерго также предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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