ФАС потребует от нефтяников обоснования роста оптовой стоимости Аи-95

17 июля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Наблюдается сезонное повышение спроса на Аи-95 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. «ФАС направит запрос в нефтяные компании. В нем будет требование об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. », — говорится в заявлении ФАС. Вопрос о предоставлении обоснования роста стоимости бензина обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Ведомство отмечает, что нефтяникам также рекомендовано увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже. Минэнерго также предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребует от нефтяников представить экономическое обоснование роста оптовой стоимости бензина Аи-95. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. «ФАС направит запрос в нефтяные компании. В нем будет требование об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95. », — говорится в заявлении ФАС. Вопрос о предоставлении обоснования роста стоимости бензина обсуждался сегодня на Биржевом комитете ведомства. Ведомство отмечает, что нефтяникам также рекомендовано увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже. Минэнерго также предложило Правительству РФ продлить временный запрет на экспорт бензина до сентября и октября. Министерство предлагает оставить эмбарго на поставки бензина за рубеж лишь для непроизводителей нефтепродуктов. Такие меры позволят не допустить нанесения ущерба федеральному бюджету и дестабилизации ситуации на внутреннем рынке. Инициативу выдвинул первый замминистра энергетики Павел Сорокин в обращении к вице-премьеру Александру Новаку.