Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский не признал вину

Кибовского доставили в суд для избрания меры пресечения
Александр Кибовский, бывший руководитель столичного департамента культуры, отрицает свою вину. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде Москвы, где обсуждается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника.
«Обвиняемый Кибовский на допросе в Следственном комитете вину не признал», — передает слова следователя корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании. На данный момент суд рассматривает материалы дела, чтобы определить, будет ли Кибовский оставлен под стражей или ему будет избрана иная мера пресечения.
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