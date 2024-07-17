Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский не признал вину

17 июля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Кибовского доставили в суд для избрания меры пресечения Фото: Антон Белицкий © URA.RU Александр Кибовский, бывший руководитель столичного департамента культуры, отрицает свою вину. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде Москвы, где обсуждается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника. «Обвиняемый Кибовский на допросе в Следственном комитете вину не признал», — передает слова следователя корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании. На данный момент суд рассматривает материалы дела, чтобы определить, будет ли Кибовский оставлен под стражей или ему будет избрана иная мера пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Кибовский, бывший руководитель столичного департамента культуры, отрицает свою вину. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде Москвы, где обсуждается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника. «Обвиняемый Кибовский на допросе в Следственном комитете вину не признал», — передает слова следователя корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании. На данный момент суд рассматривает материалы дела, чтобы определить, будет ли Кибовский оставлен под стражей или ему будет избрана иная мера пресечения.