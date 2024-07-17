17 июля 2024

Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский не признал вину

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Акция "Вахта памяти". Москва, кибовский александр
Кибовского доставили в суд для избрания меры пресечения Фото:

Александр Кибовский, бывший руководитель столичного департамента культуры, отрицает свою вину. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде Москвы, где обсуждается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника.

«Обвиняемый Кибовский на допросе в Следственном комитете вину не признал», — передает слова следователя корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании. На данный момент суд рассматривает материалы дела, чтобы определить, будет ли Кибовский оставлен под стражей или ему будет избрана иная мера пресечения.

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Александр Кибовский, бывший руководитель столичного департамента культуры, отрицает свою вину. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде Москвы, где обсуждается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника. «Обвиняемый Кибовский на допросе в Следственном комитете вину не признал», — передает слова следователя корреспондент ТАСС, присутствующий на заседании. На данный момент суд рассматривает материалы дела, чтобы определить, будет ли Кибовский оставлен под стражей или ему будет избрана иная мера пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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