СКР: в деле Кибовского есть несколько других фигурантов

В деле экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского следствие выделило нескольких соучастников. Такую информацию предоставил следователь Следственного комитета в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде.
«В деле обвиняемого Кибовского есть другие фигуранты», — отметил следователь, выступая перед судом, передает ТАСС. В суде подозреваемый не признал вину.
Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. Биография Кибоского — в материале URA.RU.
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