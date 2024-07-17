17 июля 2024

СКР: в деле Кибовского есть несколько других фигурантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Верой Глаголевой. Москва, кибовский александр
Кибовский в суде не признал вину Фото:

В деле экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского следствие выделило нескольких соучастников. Такую информацию предоставил следователь Следственного комитета в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде.

«В деле обвиняемого Кибовского есть другие фигуранты», — отметил следователь, выступая перед судом, передает ТАСС. В суде подозреваемый не признал вину.

Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. Биография Кибоского — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деле экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского следствие выделило нескольких соучастников. Такую информацию предоставил следователь Следственного комитета в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде. «В деле обвиняемого Кибовского есть другие фигуранты», — отметил следователь, выступая перед судом, передает ТАСС. В суде подозреваемый не признал вину. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. Биография Кибоского — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...