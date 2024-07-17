СКР: в деле Кибовского есть несколько других фигурантов

18 июля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Кибовский в суде не признал вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU В деле экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского следствие выделило нескольких соучастников. Такую информацию предоставил следователь Следственного комитета в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде. «В деле обвиняемого Кибовского есть другие фигуранты», — отметил следователь, выступая перед судом, передает ТАСС. В суде подозреваемый не признал вину. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. Биография Кибоского — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле экс-главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского следствие выделило нескольких соучастников. Такую информацию предоставил следователь Следственного комитета в ходе судебного заседания в Замоскворецком суде. «В деле обвиняемого Кибовского есть другие фигуранты», — отметил следователь, выступая перед судом, передает ТАСС. В суде подозреваемый не признал вину. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. Биография Кибоского — в материале URA.RU.