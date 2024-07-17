Суд избрал меру пресечения экс-министру Правительства Москвы Кибовскому. Видео

18 июля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Кибовский на суде не признал вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения занимавшему ранее должность министра Правительства Москвы, экс- руководителю Департамента культуры столицы Александру Кибинскому до 16 сентября. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, Кибовский, занимая должность в правительстве незаконно получал денежные средства за то, что создавал условия подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. По делу проходят еще несколько фигурантов. Сам Кибовский вину не признал. Что известно о Кибинском — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения занимавшему ранее должность министра Правительства Москвы, экс- руководителю Департамента культуры столицы Александру Кибинскому до 16 сентября. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, Кибовский, занимая должность в правительстве незаконно получал денежные средства за то, что создавал условия подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости. Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество. По предварительным данным, общая сумма взяток, которые получил политик, составляет свыше 100 миллионов рублей. По делу проходят еще несколько фигурантов. Сам Кибовский вину не признал. Что известно о Кибинском — в материале URA.RU.