Лидер Украины Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах на следующем мирном саммите, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом пишет Parisien.
«Озвученное украинским президентом приглашение призвано поеказать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — приводит Parisien мнение президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи.
Эксперты считают, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, но на своих условиях. На это указывают слова Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.
По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, ведь прежде Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Он также отказался от предложения Путина о выводе украинских войск из новых регионов России для завершения боевых действий.
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