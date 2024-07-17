Parisien: Зеленский планирует обвинить Россию в срыве переговоров

18 июля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Запретивший переговоры с РФ лидер Украины хочет перевести ответственность на Москву Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах на следующем мирном саммите, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом пишет Parisien. «Озвученное украинским президентом приглашение призвано поеказать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — приводит Parisien мнение президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи. Эксперты считают, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, но на своих условиях. На это указывают слова Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите. По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, ведь прежде Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Он также отказался от предложения Путина о выводе украинских войск из новых регионов России для завершения боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах на следующем мирном саммите, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом пишет Parisien. «Озвученное украинским президентом приглашение призвано поеказать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — приводит Parisien мнение президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи. Эксперты считают, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, но на своих условиях. На это указывают слова Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите. По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, ведь прежде Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Он также отказался от предложения Путина о выводе украинских войск из новых регионов России для завершения боевых действий.