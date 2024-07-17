17 июля 2024

Parisien: Зеленский планирует обвинить Россию в срыве переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Запретивший переговоры с РФ лидер Украины хочет перевести ответственность на Москву Фото:
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Лидер Украины Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах на следующем мирном саммите, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом пишет Parisien.

«Озвученное украинским президентом приглашение призвано поеказать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — приводит Parisien мнение президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи.

Эксперты считают, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, но на своих условиях. На это указывают слова Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите.

По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, ведь прежде Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Он также отказался от предложения Путина о выводе украинских войск из новых регионов России для завершения боевых действий.

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Лидер Украины Владимир Зеленский хочет получить от российского руководства отказ от участия в переговорах на следующем мирном саммите, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом пишет Parisien. «Озвученное украинским президентом приглашение призвано поеказать, что он идет навстречу русским. В случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — приводит Parisien мнение президента Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэля Дюпюи. Эксперты считают, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, но на своих условиях. На это указывают слова Зеленского о необходимости присутствия российских представителей на следующем мирном саммите. По мнению российской стороны, украинское руководство не заинтересовано в мире, ведь прежде Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Он также отказался от предложения Путина о выводе украинских войск из новых регионов России для завершения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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