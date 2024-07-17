Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

18 июля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности. Эта стратегия включает в себя развитие Военно-морских сил и предусматривает усиление сотрудничества с НАТО в Черном море. «Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины», — указано в тексте стратегии, которую он опубликовал в своем telegram-канале. Основные задачи, определенные в документе, включают построение Военно-морских сил Украины со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение совместных учений и маневров, а также обеспечение постоянного присутствия военных сил НАТО в Черном море и организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне в сотрудничестве со странами-партнерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности. Эта стратегия включает в себя развитие Военно-морских сил и предусматривает усиление сотрудничества с НАТО в Черном море. «Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины», — указано в тексте стратегии, которую он опубликовал в своем telegram-канале. Основные задачи, определенные в документе, включают построение Военно-морских сил Украины со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение совместных учений и маневров, а также обеспечение постоянного присутствия военных сил НАТО в Черном море и организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне в сотрудничестве со странами-партнерами.