17 июля 2024

Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности. Эта стратегия включает в себя развитие Военно-морских сил и предусматривает усиление сотрудничества с НАТО в Черном море.

«Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины», — указано в тексте стратегии, которую он опубликовал в своем telegram-канале. Основные задачи, определенные в документе, включают построение Военно-морских сил Украины со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение совместных учений и маневров, а также обеспечение постоянного присутствия военных сил НАТО в Черном море и организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне в сотрудничестве со странами-партнерами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности. Эта стратегия включает в себя развитие Военно-морских сил и предусматривает усиление сотрудничества с НАТО в Черном море. «Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины», — указано в тексте стратегии, которую он опубликовал в своем telegram-канале. Основные задачи, определенные в документе, включают построение Военно-морских сил Украины со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение совместных учений и маневров, а также обеспечение постоянного присутствия военных сил НАТО в Черном море и организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне в сотрудничестве со странами-партнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...